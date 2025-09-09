Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στον Ραδιοφωνικό Σταθμό Real σχετικά με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), επεσήμανε τη σημασία της ισορροπίας στη δημόσια συζήτηση για την κατάσταση της χώρας. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «Όπως δεν πρέπει να μηδενίζουμε σε μια περίοδο που η Ελλάδα έχει καταφέρει πολλά και σημαντικά, έτσι και απαγορεύεται -θα πω εγώ- να πανηγυρίζουμε ή να εφησυχάζουμε τη στιγμή που πολλοί συμπολίτες μας έχουν ακόμα πολλά προβλήματα».

Ο ίδιος υπογράμμισε πως τα πρόσφατα οικονομικά μέτρα ευθυγραμμίζονται απόλυτα με την ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας και τη στοχοθεσία της κυβέρνησης. Εξήγησε ότι η πολιτική από το 2019 στοχεύει στην αύξηση των κρατικών εσόδων μέσω επενδύσεων, ψηφιακής αναβάθμισης και δημιουργίας θέσεων εργασίας, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τη φοροδιαφυγή. Όπως τόνισε, τα έσοδα που προκύπτουν δεν επιστρέφουν στους πολίτες με τη μορφή επιδομάτων αλλά μέσω φοροελαφρύνσεων, που ουσιαστικά λειτουργούν ως αυξήσεις μισθών.

Εξαιρέσεις ΦΠΑ και ενημέρωση για fake news

Αναφορικά με τον ΦΠΑ, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι η κυβέρνηση μέχρι και το περασμένο Σάββατο είχε προχωρήσει σε μείωση 72 φόρων και 22 έμμεσων φόρων. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι ειδικές εξαιρέσεις ΦΠΑ στα νησιά εφαρμόζονται σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες που προβλέπουν τέτοιες δυνατότητες για νησιωτικές περιοχές, εκφράζοντας την ευχή να επεκταθούν και σε ακριτικές περιοχές όπως ο Έβρος. «Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί με βάση την καταγωγή. Παντού υπάρχουν συνεπείς και μη», υπογράμμισε για να απομακρύνει κάθε διάκριση.

Επιπλέον, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διέψευσε ότι η Ελλάδα καταδικάστηκε ή επίκειται καταδίκη της για ζητήματα ΦΠΑ, κάνοντας λόγο για διασπορά ψευδών ειδήσεων (fake news) κατά τη συνέντευξη Τύπου, γεγονός στο οποίο το Υπουργείο Οικονομικών απάντησε με τεκμηριωμένα στοιχεία.

Μέτρα κατά της ακρίβειας και έλεγχοι στην αγορά

Αναφερόμενος στο θέμα της ακρίβειας, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι η κυβέρνηση δίνει έμφαση στις μόνιμες αυξήσεις των εισοδημάτων ως το πλέον αποτελεσματικό εργαλείο αντιμετώπισης του φαινομένου. Όπως δήλωσε, «Όταν τα μέτρα είναι μόνιμα και το εισόδημα αυξάνεται με σταθερούς ρυθμούς […] αυτά μένουν στην τσέπη των πολιτών και στην πραγματικότητα φαίνονται και περισσότερο».

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των ελέγχων στην αγορά για την καταπολέμηση φαινομένων παραπλανητικών εκπτώσεων και αισχροκέρδειας. Επεσήμανε τη δημιουργία και αναβάθμιση της ΔΙΜΕΑ, η οποία πλέον λειτουργεί ως κεντρικός μηχανισμός ελέγχου και έχει επιβάλει σημαντικά πρόστιμα. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, οι δύο βασικοί δρόμοι για την αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι η αύξηση των εισοδημάτων και η αυστηρή τιμωρία όσων αισχροκερδούν.

Θεσμικό πλαίσιο και προτεραιότητες στις φοροελαφρύνσεις

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης του ΦΠΑ στα τρόφιμα, όπως συνέβη στην Ισπανία, ο Παύλος Μαρινάκης στάθηκε στο ότι το μέτρο αυτό δεν ενίσχυσε τελικά τους καταναλωτές, γι’ αυτό και αποσύρθηκε.

Σχετικά με την προκαταβολή φόρου, επανέλαβε ότι από το 100% που την είχε ορίσει η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αυτή έχει μειωθεί πλέον στο 55% για τα φυσικά πρόσωπα και στο 80% για τις επιχειρήσεις. Επισήμανε ότι ποτέ στο παρελθόν δεν είχε μειωθεί τόσο υψηλός αριθμός έμμεσων φόρων, υπενθυμίζοντας: «Όλοι υπέρ είμαστε και στους άμεσους και στους έμμεσους φόρους να μειωθούν. Αλλά, όποιος λέει να μειώνουμε τον ΦΠΑ δύο μονάδες, να μας πει από πού θα πάρει τα λεφτά». Ανέδειξε ότι η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στους φόρους εισοδήματος, καθώς αποτελούν τον βασικό φόρο που επιβαρύνει όλους τους πολίτες, ενώ οι επιλογές για περαιτέρω μειώσεις οφείλουν να στηρίζονται στις δημοσιονομικές δυνατότητες και στους κανόνες που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.