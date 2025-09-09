Νύχτα αγωνίας έζησαν οι κάτοικοι της Νότιας και Κεντρικής Εύβοιας, μετά τη σεισμική δόνηση των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε 27 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στη θαλάσσια περιοχή του Νότιου Ευβοϊκού. Ο σεισμός, με εστιακό βάθος 13,6 χιλιομέτρων, χαρακτηρίζεται επιφανειακός και γι’ αυτό έγινε ιδιαίτερα αισθητός, σκορπίζοντας ανησυχία σε πολλές περιοχές.

Οι κάτοικοι στους δρόμους

Πολλοί κάτοικοι επέλεξαν να περάσουν όλη τη νύχτα σε ανοιχτούς χώρους ή μέσα στα αυτοκίνητά τους, υπό τον φόβο νέων δονήσεων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές ζημιές ή τραυματισμοί. Το μόνο περιστατικό αφορά σπάσιμο τζαμαρίας σε κατάστημα στα Νέα Στύρα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, «δεν έχουν υπάρξει κλήσεις για συμβάντα, ούτε ζημιές σε κτίρια». Ωστόσο, με εντολή του Αρχηγού του Σώματος, σε αυξημένη ετοιμότητα τέθηκαν οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και οι ΕΜΑΚ.

Πυροσβέστες, δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, στελέχη Δήμων και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μαζί με εθελοντές, πραγματοποίησαν εκτεταμένους ελέγχους σε ολόκληρη την Εύβοια. Μέχρι το πρωί τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά, ενώ οι αυτοψίες συνεχίζονται για την καταγραφή πιθανών ζημιών.

Παράλληλα, σημειώνονται μετασεισμοί μικρής έντασης, που – σύμφωνα με τους επιστήμονες – δεν προκαλούν ανησυχία. Συνολικά έχουν καταγραφεί πάνω από 25 δονήσεις, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο το σημείο να «δώσει» μετασεισμό γύρω στα 4 Ρίχτερόπως είπε στα ΝΕΑ ο Ευθύμιος Λέκκας,

Δηλώσεις Περιφέρειας και Δήμων

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για μεγάλες ζημιές σε κτίρια και ανθρώπους, ούτε ακόμη και για κάποιες μικρομεσαίες ζημιές. Οι έλεγχοι συνεχίζονται».

Ο Δήμαρχος Καρύστου, Λευτέρης Ραβιόλος, τόνισε: «Η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην περιοχή μας, αλλά δεν έχουν προς το παρόν σημειωθεί υλικές ζημιές ή τραυματισμοί». Παράλληλα, κάλεσε κατοίκους και επισκέπτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες πρόληψης και να παραμείνουν ψύχραιμοι.

Για ισχυρό σεισμό που εκδηλώθηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σχοινιά και Στύρων έκανε λόγο μιλώντας στα ΝΕΑ ο Ευθύμιος Λέκκας. Πρόσθεσε ότι είναι μία περιοχή που χαρακτηρίζεται από μέτρια σεισμικότητα και μία περιοχή “που δίνει βεβαίως σεισμούς, αλλά μικρότερου μεγέθους”.

Τόνισε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε διαδικασία εκτιμήσης των δεδομένων.

Εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα υπάρξουν μετασεισμοί μεγέθους 4,5 βαθμών. Και βέβαια τέτοιοι σεισμοί θα μας δείξουν ότι βρισκόμαστε σε φάση αποδρομής του φαινομένου, υπογράμμισε.