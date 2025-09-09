Ισχυρός σεισμός έντασης 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 00:27 τα ξημερώματα της Τρίτης 9/9 στα Νέα Στύρα Εύβοια και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 5 χλμ. δυτικά-βορειοδυτικά των Νέων Στύρων Εύβοιας, η οποία ταρακουνήθηκε όπως και η Αττική. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και σε Βοιωτία, Φθιώτιδα, αλλά και τα νησιά των βόρειων Κυκλάδων (Άνδρο, Τήνο, Κέα). Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 13,6 χλμ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμιο Λέκκα, το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται στην θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στον Σχοινιά του Μαραθώνα και τα Νέα Στύρα Εύβοιας, γι’ αυτό και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική. Όπως είπε, το συγκεκριμένο ρήγμα δεν δίνει μεγάλους σεισμούς, όπως αυτό του γειτονικού ρήγματος της Καρύστου. Ωστόσο, σημείωσε ότι οι σεισμολόγοι μελετούν τα στοιχαία, ενώ σημείωσε, ότι τις επόμενες ώρες θα έχουμε μετασεισμούς.

Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook: «Δυνατός σεισμός προκαταρκτικού μεγέθους 5,1 βόρεια από τα Νέα Στύρα Εύβοιας ανατολικά από το Γραμματικό ανατολικής Αττικής. Έντονα αισθητός στην Εύβοια και την Αττική. Αναμένονται μετασεισμοί».

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Μαραθώνα, Στέργιος Τσίρκας, είπε ότι οι κάτοικοι της περιοχής πετάχτηκαν έντρομοι από τα σπίτια τους, καθώς δεν έχουν συνηθίσει σε τόσο ισχυρές δονήσεις, κάτι που όπως είπε επικαλούμενος το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, οφείλεται στο μικρό εστιακό βάθος.

Ο πρόεδρος της κοινότητας Νέων Στύρων, Νίκος Δρακογιάννης, μιλώντας στην ΕΡΤ είπε, ότι παρά την ισχυρή σεισμική δόνηση δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής ζημιές στην περιοχή, πλην μιας τζαμαρίας καταστήματος που έσπασε. Σημείωσε ωστόσο, ότι προκλήθηκε ένας πανικός στους κατοίκους, εξαιτίας της έντασης και της διάρκειας της δόνησης.

Η ισχύς του σεισμού κινητοποίησε την Πυροσβεστική, δυνάμεις των οποίων έχουν βγει στους δρόμους της Αθήνας για περιπολίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως, μέχρι στιγμής δεν υπάρχνουν αναφορές για ζημιές και δεν εχει ζητηθεί κάπου βοήθεια.

