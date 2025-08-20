Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 18:27 στα ανοιχτά της Κρήτης, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 41 Χλμ. νοτιοδυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων. Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 54,8 χλμ, γι αυτό και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στις περισσότερες περιοχές του νησιού.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Οι σεισμολόγοι άλλωστε επισημαίνουν ότι τέτοιου μεγέθους σεισμοί θεωρούνται μέτριοι και είναι συχνοί στην περιοχή της Κρήτης, που βρίσκεται σε σεισμογενή ζώνη.