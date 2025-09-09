Για ισχυρό σεισμό που εκδηλώθηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σχοινιά και Στύρων έκανε λόγο μιλώντας στα ΝΕΑ ο Ευθύμιος Λέκκας. Πρόσθεσε ότι είναι μία περιοχή που χαρακτηρίζεται από μέτρια σεισμικότητα και μία περιοχή “που δίνει βεβαίως σεισμούς, αλλά μικρότερου μεγέθους”.

Τόνισε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε διαδικασία εκτιμήσης των δεδομένων.

Εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα υπάρξουν μετασεισμοί μεγέθους 4,5 βαθμών. Και βέβαια τέτοιοι σεισμοί θα μας δείξουν ότι βρισκόμαστε σε φάση αποδρομής του φαινομένου, υπογράμμισε.

H δόνηση ήταν μεγέθους 5,2 Ρίχτερ και σημειώθηκε λίγο πριν τις 00.30, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά των Νέων Στύρων Ευβοίας, σύμφωνα με την πρώτη καταγραφή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στην Αττική. Σύμφωνα με αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο εντοπίστηκε 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Νέων Στύρων Ευβοίας και το εστιακό βάθος ήταν 2,3 χιλιόμετρα.