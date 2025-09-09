Δύο νέοι σεισμοί μεγέθους 2,5 και 2,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αντίστοιχα και οι δύο σημειώθηκαν λίγα λεπτά μετά τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ τα ξημερώματα της Τρίτης 9/9 στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σχοινιά του Μαραθώνα και Νέων Στύρων Εύβοιας.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών ο πρώτος μετασεισμός έντασης 2,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 00:36 με το επίκεντρο να εντοπίζεται 8 χλμ. δυττικά των Νέων Στύρων Εύβοιας και σε εστιακό βάθος 14,3 χλμ. και ο δεύτερος έντασης 2,6 Ρίχτερ στις 00:43 με το επίκεντρο του σεισμού να εντοπίζεται στα 6 χλμ. δυτικά των Νέων Στύρων Εύβοιας και το εστιακό βάθος στα 13,7 χλμ.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Μαραθώνα, Στέργιος Τσίρκας, είπε ότι οι κάτοικοι της περιοχής πετάχτηκαν έντρομοι από τα σπίτια τους, καθώς δεν έχουν συνηθίσει σε τόσο ισχυρές δονήσεις, κάτι που όπως είπε επικαλούμενος το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, οφείλεται στο μικρό εστιακό βάθος.