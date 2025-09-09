«Τα πρώτα 24ωρα απαιτούν επιφυλακή, αλλά τα στοιχεία είναι καθησυχαστικά» δηλώνει στα «ΝΕΑ» ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης, αναφερόμενος στη σεισμική δόνηση των 5,2 Ρίχτερ που ταρακούνησε τη Νότια Εύβοια λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας.

Ο σεισμός, με εστιακό βάθος 13,6 χιλιομέτρων και επίκεντρο στον θαλάσσιο χώρο του Νότιου Ευβοϊκού, χαρακτηρίζεται επιφανειακός και γι’ αυτό έγινε έντονα αισθητός σε περιοχές όπως η Κάρυστος, τα Νέα Στύρα, η Ραφήνα και η Ανατολική Αττική.

Δεν πρόκειται για προσεισμό, αλλά περιμένουμε μετασεισμούς

Απαντώντας στο βασικό ερώτημα αν ο σεισμός θα μπορούσε να είναι προσεισμός μεγαλύτερου γεγονότος, ο κ. Καραστάθης είναι σαφής:

«Έχουμε θετική εικόνα για την εξέλιξη. Η περιοχή έχει μικρό έως ανύπαρκτο σεισμικό παρελθόν και δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάτι ισχυρότερο», εξηγεί, τονίζοντας παράλληλα ότι οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες για να εμπλουτιστεί το φάσμα των δεδομένων.

«Μας λείπει το πλήθος των μετασεισμών για να καταλήξουμε σε πιο σίγουρα συμπεράσματα. Περιμένουμε να αυξηθεί η μετασεισμική δραστηριότητα», σημειώνει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται απολύτως φυσιολογικά, αν και μέχρι στιγμής «υπολείπεται σε μεγέθη». Όπως λέει, «οι περισσότεροι μετασεισμοί είναι κάτω των 3 Ρίχτερ, κάτι που ενδεχομένως να αλλάξει και αυτό είναι φυσιολογικό».

Σε επιφυλακή το πρώτο 24ωρο

Σε ερώτηση αν οι πολίτες θα πρέπει να παραμείνουν σε εγρήγορση, ο επικεφαλής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου απαντά, «τα πρώτα 24ωρα απαιτούν μια αυξημένη επιφυλακή», ενώ συμπληρώνει ότι δεν υπάρχει λόγος για υπερβολικές ανησυχίες, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα.

Καμία σύνδεση με άλλα ρήγματα

Ιδιαίτερη σημασία έχει η απάντηση του κ. Καραστάθη στο ερώτημα αν υφίσταται ενδεχόμενο ενεργοποίησης γειτονικών ρηγμάτων, όπως της Πάρνηθας ή της Αταλάντης:

«Όχι, δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα», ξεκαθαρίζει, απορρίπτοντας τα σενάρια που συνδέουν το χθεσινό σεισμό με μακρινότερες σεισμικές ζώνες.

Ομοφωνία στην επιστημονική κοινότητα

Τέλος, ο κ. Καραστάθης, επιβεβαιώνει πως κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Σεισμικής Διακινδύνευσης, διαπιστώθηκε απόλυτη επιστημονική σύμπνοια για τη φύση του σεισμού και την εξέλιξη της μετασεισμικής δραστηριότητας.

«Έχουμε εντελώς ταυτόσημες απόψεις. Το κοινό ανακοινωθέν εκφράζει πλήρως όλους τους συναδέλφους», δήλωσε χαρακτηριστικά στα «ΝΕΑ».

Να θυμίσουμε ότι, η επιτροπή συνεδρίασε εκτάκτως τα ξημερώματα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς όλα τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν πως το φαινόμενο εξελίσσεται ομαλά. Όπως επισημαίνεται, ο σεισμός σημειώθηκε σε περιοχή χαμηλής σεισμικότητας, χωρίς ιστορικό καταστροφικών δονήσεων. Αν και υπάρχουν σεισμικές εστίες στην ευρύτερη περιοχή που έχουν δώσει ισχυρότερους σεισμούς στο παρελθόν, αυτές βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση και δεν σχετίζονται με την παρούσα σεισμική δραστηριότητα.