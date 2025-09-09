Νύχτα αγωνίας πέρασαν οι κάτοικοι της Νότιας και Κεντρικής Εύβοιας, μετά τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε σχεδόν μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα στη θαλάσσια περιοχή του Νότιου Ευβοϊκού. Η σεισμική δόνηση, με εστιακό βάθος 13,6 χιλιομέτρων, ήταν επιφανειακή, γεγονός που την έκανε ιδιαίτερα αισθητό σε πολλές περιοχές, προκαλώντας αναστάτωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται χωρίς προβλήματα.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, ο δήμαρχος Καρύστου, Λευτέρης Ραβιόλος, αναμένεται να ζητήσει να κηρυχθεί ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τα σχολεία την Πέμπτη αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά.

Οι κάτοικοι στους δρόμους

Πολλοί κάτοικοι βγήκαν από τα σπίτια τους και πέρασαν τη νύχτα σε ανοιχτούς χώρους ή μέσα στα αυτοκίνητά τους, φοβούμενοι νέες δονήσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές ή τραυματισμοί.

Σοκαριστικά βίντεο από τη στιγμή του σεισμού

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr)

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπήρξαν κλήσεις για συμβάντα ούτε καταγγελίες για ζημιές σε κτίρια. Ωστόσο, σε αυξημένη ετοιμότητα τέθηκαν όλες οι υπηρεσίες της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και οι ΕΜΑΚ.

Πυροσβέστες, δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας, στελέχη Δήμων, Περιφέρειας και εθελοντές πραγματοποίησαν εκτεταμένους ελέγχους σε ολόκληρο το νησί. Μέχρι το πρωί δεν είχαν εντοπιστεί προβλήματα, ενώ οι αυτοψίες συνεχίζονται για τυχόν ζημιές. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί πάνω από 25 μετασεισμοί μικρής έντασης, οι οποίοι – σύμφωνα με τους επιστήμονες – θεωρούνται αναμενόμενοι και δεν προκαλούν ανησυχία.

Οι εκτιμήσεις και τα σενάρια των ειδικών

Μιλώντας στα «ΝΕΑ», ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, χαρακτήρισε τη δόνηση «ισχυρό σεισμό» που εκδηλώθηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σχοινιά και Στύρων. Όπως τόνισε, πρόκειται για περιοχή μέτριας σεισμικότητας, που δίνει συνήθως μικρότερου μεγέθους σεισμούς. Εκτίμησε, τέλος, ότι αναμένονται μετασεισμοί γύρω στους 4,5 βαθμούς, κάτι που θα δείξει ότι το φαινόμενο βαίνει προς εκτόνωση.

Από την πλευρά του ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος είπε στο MEGA ότι τα 5,2 Ρίχτερ της Δευτέρας αποτελούν «κλασσική περίπτωση δυνατού επιφανειακού σεισμού που έχουμε βιώσει πολλές φορές».

Και αυτός υποστήριξε ότι «η περιοχή αυτή δεν έχει υψηλό σεισμικό δυναμικό, δεν έχει ιδιαιτέρως μεγάλα ρήγματα και γι αυτό δεν δίνει μεγάλα μεγέθη» συμπληρώνοντας ότι «μάλλον δεν μπορεί να διεγείρει το ρήγμα της Πάρνηθας γιατί δεν έχει μεγάλο μέγεθος. Για να συμβεί αυτό ο πρώτος σεισμός θα έπρεπε να είναι 6 Ρίχτερ και μεγαλύτερος».

Όσον αφορά τη μετασεισμική ακολουθία σημείωσε πως «παρατηρούμε ότι έχουμε αρκετούς μετασεισμούς αλλά το μεγαλύτερο μέγεθος δεν είναι ικανοποιητικό που σημαίνει ότι υπάρχει περιθώριο για μεγαλύτερους μετασεισμούς έως και 4 Ρίχτερ. Σε αυτή την περίπτωση και αυτοί θα γίνουν αισθητοί. Μπορεί να περάσουν και 24 ώρες και 2,3,4 ημέρες για να συμβεί αυτό».

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, δήλωσε: «Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές σε ανθρώπους ή κτίρια. Οι έλεγχοι συνεχίζονται».

Ο Δήμαρχος Καρύστου, Λευτέρης Ραβιόλος, ανέφερε: «Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην περιοχή μας, ωστόσο δεν έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής υλικές ζημιές ή τραυματισμοί». Παράλληλα κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να ακολουθούν τις οδηγίες πρόληψης.

Συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Σεισμικής Διακινδύνευσης

Στο συμπέρασμα ότι όλα βαίνουν καλώς και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας από τον ισχυρό σεισμό των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κατέληξε ηΕπιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Σεισμικής Διακινδύνευσης που συνεδρίασε τα ξημερώματα.

Η Επιτροπή συμπέρανε ότι σεισμός αυτός έγινε σε μία περιοχή που δεν έχει υψηλή σεισμικότητα. Βεβαίως γύρω από αυτή την περιοχή υπάρχουν κάποιες εστίες σεισμών που έδωσαν μεγαλύτερα μεγέθη μέσα στα χρόνια, αυτές οι εστίες όμως είναι σε σχετικά μακρινή απόσταση. Επομένως, δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία.