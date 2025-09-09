Ευτυχές τέλος για την περιπέτεια του 13χρονου συριακής καταγωγής, που είχε εξαφανιστεί στις 11 Αυγούστου από το σπίτι του στην Αθήνα.

Όπως ανακοίνωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού», το αγόρι εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία του. «To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον ανήλικο για οτιδήποτε χρειαστεί», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η περιπέτεια του Αντέλ Χάμζε, 13 ετών, συριακής καταγωγής, έληξε σήμερα, 09/09/2025, δίνοντας τέλος στην αγωνία των ανθρώπων που τον αναζητούσαν. Ο Αντέλ Χάμζε, 13 ετών, συριακής καταγωγής εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία του.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Αντέλ Χάμζε, 13 ετών, συριακής καταγωγής, είχε εξαφανιστεί στις 11/08/25, στις 09:00 το πρωί, από το σπίτι του στην Αθήνα. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 12/8/2025 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, καθώς συνέτρεχαν λόγοι που έθεταν την ζωή του σε κίνδυνο.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον ανήλικο για οτιδήποτε χρειαστεί.

Παρακαλείσθε για την άμεση αφαίρεση της φωτογραφίας από όπου υπάρχει η ανακοίνωση της εξαφάνισης.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» με τη βοήθεια των Μ.Μ.Ε., των Αρχών, των φορέων και των απλών πολιτών έχει κατορθώσει να κινητοποιήσει όλη την ελληνική κοινωνία και να βρει πολλά παιδιά τα οποία αναζητούνται. Καταλυτικό ρόλο παίζει συνήθως η δημοσιοποίηση μιας εξαφάνισης από τα Μ.Μ.Ε και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η συμμετοχή όλων μας, βοηθά να βρεθούν τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο, διότι η εξαφάνιση ενός παιδιού ανεξαρτήτως χρώματος, καταγωγής και θρησκείας είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός, για όποιο λόγο και αν γίνεται.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων ανηλίκων. Ενημερωθείτε για τις διεθνείς συνεργασίες του Οργανισμού: http://www.hamogelo.gr/gr/el/diethneis-sinergasies/

Περισσότερες πληροφορίες:

Εθνικό Κέντρο για τις Εξαφανίσεις και τα Παιδιά Θύματα Εκμετάλλευσης «Ευρωπαϊκή Γραμμή Για τις Εξαφανίσεις 116000» e mail: 116000@hamogelo.gr