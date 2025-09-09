Η BMW έχει δημιουργήσει πολλές εμβληματικές εκδόσεις της M3, αλλά η γενιά E92 κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία της μάρκας. Ήταν η μοναδική M3 που κινούνταν από ατμοσφαιρικό V8, και για την τελευταία χρονιά παραγωγής της, το 2013, η BMW παρουσίασε την ειδική έκδοση Lime Rock Park Edition.

Περιορισμένη σε μόλις 200 μονάδες για την αγορά των ΗΠΑ, η έκδοση απέτιε φόρο τιμής στην πίστα Li me Rock Park στο Κονέκτικατ, μήκους 2,46 χιλιομέτρων. Βαμμένο αποκλειστικά σε Fire Orange και εξοπλισμένο με το Competition Package, το μοντέλο παραμένει σπάνιο και οι βελτιώσεις του εξακολουθούν να προσελκύουν τους φίλους της οδήγησης ακόμη και μετά από περισσότερο από μία δεκαετία.

Τα αυτοκίνητα αυτά έχουν ήδη ισχυρή φήμη στους συλλεκτικούς κύκλους, και ένα ιδιαίτερα καλοδιατηρημένο δείγμα είναι τώρα διαθέσιμο στο Cars & Bids, με τόσο λίγα χιλιόμετρα που μοιάζει σχεδόν καινούριο.

Το αυτοκίνητο που δημοπρατείται είναι μία BMW M3 Coupe Lime Rock Park Edition του 2013 με μόλις 130 χιλιόμετρα στο οδόμετρο, πιθανότατα το πιο «φρέσκο» παράδειγμα της αγοράς. Διατίθεται σε Fire Orange με εσωτερικό από μαύρο δέρμα Novillo και παραμένει στην εργοστασιακή του μορφή χωρίς καμία τροποποίηση.

Κινείται από τον ατμοσφαιρικό V8 S65 4,0 λίτρων, απόδοσης 414 ίππων και 400 Nm ροπής, συνδυασμένο με κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων που μεταδίδει την ισχύ στους πίσω τροχούς. Ο εργοστασιακός εξοπλισμός περιλαμβάνει τα πακέτα Competition, Cold Weather και Premium, μαζί με οροφή από ανθρακονήματα, τιμόνι επίπεδης βάσης Alcantara και εσωτερικές λεπτομέρειες σε carbon leather.

Το ιστορικό Carfax είναι «καθαρό», χωρίς ατυχήματα ή ασυμφωνίες στα χιλιόμετρα, αν και υπάρχει κενό αναφορών μεταξύ 2016 και 2024. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είχε έναν μόνο ιδιοκτήτη και προσφέρεται τώρα από έμπορο στο Rockville του Μέριλ

αντ. Τα service περιλαμβάνουν αντικατάσταση μπαταρίας και αερόσακου οδηγού τον Μάρτιο του 2024, καθώς και νέα μπαταρία τον Αύγουστο του 2025. Μοναδική αδυναμία είναι τα ελαστικά του 2012.

Η δημοπρασία βρίσκεται σε εξέλιξη με τρέχουσα υψηλή προσφορά περίπου 80.700 ευρώ μετά από 13 πλειοδοσίες. Η λήξη έχει προγραμματιστεί για σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου.

Για συλλέκτες που εκτιμούν τη σπανιότητα, την αυθεντικότητα και την άριστη κατάσταση, αυτή η Lime Rock Park Edition προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία απόκτησης ενός από τα σημαντικότερα κεφάλαια της σειράς M3.

Με μόλις 130 χιλιόμετρα, είναι ό,τι πιο κοντινό στην εμπειρία παράδοσης μιας από τις τελευταίες ατμοσφαιρικές M3 coupe, ενός μοντέλου που συνδυάζει μηχανολογική έμπνευση από τους αγώνες με καθημερινή χρηστικότητα, με τρόπο που η BMW δεν έχει επαναλάβει από τότε.