Το deal με τον Ισπανό είναι οριστικό αλλά όχι στο τυπικό σκέλος του. Ωστόσο, αυτό δεν τον εμποδίζει να καταγράφει ήδη τις πρώτες του εργατοώρες ως προπονητής των «κιτρινόμαυρων».

Ήδη, ο 60χρονος μελετά σε βάθος το ρόστερ, έχοντας παρακολουθήσει όλα τα φετινά παιχνίδια του Άρη σε Ελλάδα και Ευρώπη, ώστε να διαμορφώσει μια πλήρη εικόνα πριν μπει στο γήπεδο με τους παίκτες.

Παράλληλα ο Χιμένεθ ασχολείται και με το μέτωπο των μεταγραφών, έχοντας συνέχεια στο πλευρό του τον Ρούμπεν Ρέγες. Ο τεχνικός διευθυντής των «κιτρινόμαυρων» συνεργάζεται στενά με τον συμπατριώτη του τις τελευταίες μέρες, συζητώντας λεπτομερώς την κατάσταση του ρόστερ αλλά και τις ανάγκες που δεν έχουν καλυφθεί.

Ο νέος προπονητής του Άρη έχει ήδη λόγο στον μεταγραφικό σχεδιασμό και ενημερώθηκε για τους ποδοσφαιριστές με τους οποίους η διοίκηση έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας. Μάλιστα, ο ίδιος έχει εγκρίνει την περίπτωση ενός χαφ, ενώ έχει κάνει και τις δικές του εισηγήσεις. Οπως για παράδειγμα την απόκτηση ενός στόπερ., Για τον τελευταίο μάλιστα είχε έτοιμη πρόταση, την οποία παρουσίασε στον Ρέγες ήδη από το Σάββατο.

Φυσικά, ο Ανδαλουσιανός γνωρίζει ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος και δεν υπάρχει περιθώριο για πολλές κινήσεις. Γι’ αυτό δείχνει ευελιξία, γνωρίζοντας πως σε μεγάλο βαθμό θα χρειαστεί να δουλέψει με το υπάρχον υλικό.