Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Αντζελίνα Τζολί συγκινήθηκε έντονα στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας Couture στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο στις 7 Σεπτεμβρίου 2025. Η στιγμή προκλήθηκε όταν ένα μέλος του κοινού ζήτησε τη συμβουλή της σχετικά με το πώς να στηρίξει κάποιον που έχασε πρόσφατα έναν αγαπημένο του από καρκίνο.

Η Τζολί, που υποδύεται στη νέα της ταινία μια γυναίκα με καρκίνο του μαστού και έχει βιώσει η ίδια την απώλεια της μητέρας της, Μαρσελίν Μπερτράν, από την ίδια ασθένεια, απάντησε συγκινημένη: «Λυπάμαι πολύ». Θύμισε τα λόγια της μητέρας της, η οποία όταν αντιμετώπιζε τον καρκίνο, παρατηρούσε ότι οι άνθρωποι τη ρωτούσαν μόνο γι’ αυτόν και όχι για όλα τα υπόλοιπα της ζωής της. Πρόσθεσε πως είναι σημαντικό να βλέπουμε τον άνθρωπο ως σύνολο και να μην τον ορίζουμε μόνο από την ασθένεια.

Η Τζολί περπάτησε στο κόκκινο χαλί μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της και μίλησε για την προσωπική της εμπειρία, υπενθυμίζοντας ότι η ζωή πρέπει να αξιοποιείται στο έπακρο παρά τις δυσκολίες. Αναφέρθηκε επίσης στη διπλή μαστεκτομή που υποβλήθηκε το 2013, ως προληπτικό μέτρο λόγω του ελαττωματικού γονιδίου BRCA1 που φέρει, το οποίο αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών.

Η μητέρα της Τζολί, ηθοποιός και η ίδια, πέθανε το 2007 μετά από οκταετή μάχη με τον καρκίνο. Η ταινία Couture, σκηνοθετημένη από την Άλις Γουινόκουρ, στην οποία η Τζολί μιλά γαλλικά καθ’ όλη τη διάρκειά της, αναμένεται να βγει στις αίθουσες στις 15 Οκτωβρίου 2025.