Η Αντζελίνα Τζολί επιστρέφει δυναμικά στο θρίλερ κατασκοπείας, επανενώνοντας τις δυνάμεις της με τον Νταγκ Λάιμαν σχεδόν 20 χρόνια μετά το «Mr. & Mrs. Smith». Το νέο πρότζεκτ της Universal τιτλοφορείται «The Initiative» και —σύμφωνα με το ρεπορτάζ του THR— περιγράφεται ως «Training Day στον κόσμο της κατασκοπείας». Η Τζολί θα υποδυθεί τη Bright, μια «ετερόδοξη» υπερκατάσκοπο που κινείται εκτός κανόνων. Όταν στην ομάδα της εντάσσεται ένας νεοσύλλεκτος πράκτορας, εκείνος αρχίζει να υποψιάζεται ότι η επικεφαλής του προσπαθεί να τον… δολοφονήσει — ή απλώς κάνει ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσει τον ελεύθερο κόσμο. Το σενάριο υπογράφει ο F. Scott Frazier («Collide», «xXx: Return of Xander Cage»), ενώ η Universal φέρεται να «κλείνει» τις τελικές λεπτομέρειες για γυρίσματα από τις αρχές του 2026.

Η είδηση έχει σαφές βιομηχανικό αποτύπωμα. Για τη Universal, ένα πακέτο «σταρ + σκηνοθέτης δράσης» που μπορεί να ξεκινήσει γρήγορα παραγωγή, είναι χρυσός σε μια αγορά όπου τα αυθεντικά action thrillers επιστρέφουν στο mainstream, ανάμεσα σε IP sequels και franchise fatigue. Ο Λάιμαν έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι ξέρει να στήνει σφιχτή, φυσική δράση με χαρακτήρα — από το «The Bourne Identity» έως το «Edge of Tomorrow» — ενώ η Τζολί έχει ήδη εδραιώσει περσόνα ακριβείας στο είδος («Salt», «Wanted»), κάτι που προδιαθέτει για υψηλό εμπορικό δυναμισμό. Η περιγραφή τύπου «buddy/mentor» με ηθικές γκρίζες ζώνες παραπέμπει σε πιο γειωμένο, βρώμικο κατασκοπικό τόνο, ικανό να διαφοροποιήσει το φιλμ από τα υπερ-στιλιζαρισμένα spy capers της τελευταίας δεκαετίας.

Σε όρους καριέρας, το «The Initiative» λειτουργεί ως στροφή «επιστροφής στη δράση» για την Τζολί, μετά από μια περίοδο δραματικών και βιογραφικών ρόλων («Maria») και τον ευρωπαϊκό κύκλο συνεργασιών. Στο ράφι υπάρχουν επίσης το «Couture» της Αλίς Βινουκούρ, η μεταφορά του «Anxious People» του Φρέντρικ Μπάκμαν και συζητήσεις για το «Maude v. Maude» με τη Χάλι Μπέρι — ένδειξη ότι η σταρ επαναχρεώνει το brand της με ποικιλία ειδών, αλλά και με projects που μπορούν να «ταξιδέψουν» διεθνώς. Για τον Λάιμαν, το project εγγράφεται σε ένα πυκνό πρόγραμμα (μελλοντικές συνεργασίες με Τομ Κρουζ όπως το «Deeper»), γεγονός που καθιστά κρίσιμη την ακριβή δρομολόγηση παραγωγής ώστε το «The Initiative» να μη χαθεί στον κυκεώνα του blockbuster calendar.

Εάν το φιλμ επιβεβαιώσει τον προσανατολισμό του, μπορούμε να αναμένουμε ένα high-concept κατασκοπικό θρίλερ με δραματική ένταση σχέσης «μέντορα–νεοσύλλεκτου» και κινηματογράφηση που προκρίνει την πρακτική δράση έναντι του υπερβολικού CGI — περιοχή όπου ο Λάιμαν διαπρέπει. Το διακύβευμα για τη Universal είναι διπλό: αφενός να κεφαλαιοποιήσει την παγκόσμια αναγνωρισιμότητα της Τζολί σε αγορές όπου τα πρωτότυπα κατασκοπικά παραμένουν «ασφαλές στοίχημα», αφετέρου να επαναλανσάρει έναν δημιουργό που γνωρίζει πώς να ενώνει σασπένς, χιούμορ και κυνισμό με εμπορική απήχηση. Με φόντο την αναζωογόνηση του θερινού box office από mid-budget thrillers, το «The Initiative» μοιάζει να έχει τα σωστά υλικά· απομένει η χημεία του δίδυμου να δώσει την αναγκαία σπίθα.