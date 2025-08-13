Δημοφιλή
Ο Taron Egerton απορρίπτει τον ρόλο του «007»: «Θα ήταν σπατάλη»
Είπε «όχι» για τον ρόλο του Τζεϊμς Μποντ!
«Dune: Messiah»: Άρχισαν στη Βουδαπέστη τα γυρίσματα της ταινίας
Η παραγωγή της ταινίας «Dune: Messiah», της τρίτης συνέχειας της επικής σειράς επιστημονικής φαντασίας του Ντενί Βιλνέβ ξεκίνησε επίσημα. Τα γυρίσματα άρχισαν εν μέσω αναφορών ότι ο πρωταγωνιστής Τίμοθι Σαλαμέ ξύρισε τα μαλλιά του. Η ταινία, η οποία βασίζεται στο δεύτερο μυθιστόρημα της σειράς βιβλίων του Φρανκ Χέρμπερτ, φέρεται να άρχισε να γυρίζεται στην πρωτεύουσα […]
Ο Λάνθιμος στα καλύτερά του! Η ταινία που διέλυσε τα όρια του ψυχολογικού τρόμου επιστρέφει στο streaming
H ισπανική εφημερίδα “La Razon” στη στήλη της για το σινεμά έκανε και πάλι ιδιαίτερη αναφορά σε ταινία του Λάνθιμου. Τα σχόλια κολακευτικά: «Ο Γιώργος Λάνθιμος δεν σταματά να αιφνιδιάζει. Αν νόμιζες ότι οι ταινίες του «Poor Things» ή «Kinds of Kindness» ήταν το απόγειο του αλλόκοτου σινεμά του, τότε μάλλον δεν έχεις δει ακόμα το […]
Ο Σάσα Μπάρον Κοέν έγινε Ζαν Κλοντ Βαν Νταμ! Πώς μεταμορφώθηκε για να γίνει κακός της Marvel
Η νέα εμφάνιση του Σάσα Μπάρον Κόεν δεν θυμίζει σε τίποτα τον κωμικό που αγαπήθηκε από το κοινό στους ρόλους του ως Ali G και Borat. Πλέον είναι εξαιρετικά γυμνασμένος, με κοιλιακούς πέτρα και μυώδη χέρια, κάτι που απεικονίστηκε στο Men’s Fitness UK. Μάλιστα, στο εν λόγω δημοσίευμα αναφέρεται ότι είχε μόλις τρεις εβδομάδες για […]