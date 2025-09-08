Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης (3/9) 32χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για ληστείες κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση και παράβαση του νόμου περί όπλων στα Καμίνια από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καμινίων – Νέου Φαλήρου της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 3-9-2025, ο κατηγορούμενος εισήλθε σε κατάστημα στην περιοχή των Καμινίων και με την απειλή χρήσης μαχαιριού, αφαίρεσε από την υπάλληλο χρηματικό ποσό και διέφυγε.

Άμεσα συστάθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών σε συνεργασία την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, οι οποίοι μετά από εκτεταμένες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, εντόπισαν και ακινητοποίησαν τον 32χρονο.

Στην κατοχή του 32χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι καθώς και ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη των ληστειών.

Από την προανακριτική έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος, με τη συνδρομή έτερου ατόμου, είχε διαπράξει ακόμα 4 ληστείες σε βάρος υπαλλήλων καταστημάτων κατά τον τελευταίο μήνα σε Καμίνια, Κορυδαλλό και Νίκαια όπου αφαίρεσε χρηματικά ποσά.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Δείτε παρακάτω τα βίντεο που αποθανατίζουν την δράση του: