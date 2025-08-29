Το ένα ψέμα πίσω από το άλλο φαίνεται πως λένε η μητέρα και η 19χρονη αδελφή του 5χρονου που βρέθηκε ολομόναχος, κλειδωμένος στο διαμέρισμα που μένουν στα Καμίνια, με πιο κραυγαλέο τον ισχυρισμό της πρώτης, ότι ένας είναι ο σύζυγός της και πατέρας όλων των παιδιών της και αυτός… πέθανε σε ναυάγιο πριν από 5 χρόνια, ωστόσο όχι μόνο είναι ζωντανός, αλλά μίλησε και στην εκπομπή Live News του MEGA.

Η 19χρονη αδελφή του 5χρονου καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 6 μηνών με τριετή αναστολή και μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής έκανε λόγο για μια ταλαιπωρία, που είχε αίσιο τέλος. «Κουραστική μέρα, τα πήγα καλά, αφού είναι καλά το παιδάκι… Να μην ξαναγίνει» είπε χαρακτηριστικά. Η μητέρα της που ήταν στην Καλαμάτα, όταν συνέβησαν όλα, ρίχνει τις ευθύνες στην κόρη της. «Δεν το φανταζόμουν, ότι θα το έκανε η κόρη μου αυτό. Της είπα “γιατί το άφησες μόνο, όλοι θα λένε πού είναι αυτή η μάνα;”» είπε χαρακτηριστικά στην κάμερα του Live News.

Αναφέρει μάλιστα, ότι εκείνο το βράδυ ενημερώθηκε από τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος για την επιχείρηση της Αστυνομίας στο σπίτι της κι ότι η κόρη της είπε και σε εκείνη ψέματα, ότι ήταν στο σπίτι. «Ενημερώθηκα απ΄ τον ιδιοκτήτη. Εγώ ενημέρωσα την κόρη μου. Μου έλεγε ψέματα, ότι είναι στο σπίτι, ενώ δεν ήταν» είπε. Η μητέρα ανέφερε, πως είναι μονογονεϊκή οικογένεια και πως ο πατέρας των παιδιών έχει φύγει από τη ζωή εδώ και 5 χρόνια.

«Έχει πεθάνει, τον έχω χάσει εδώ και πέντε χρόνια. Δημοσιεύτηκε για κάποιον άλλον πατέρα, δεν ξέρω ποιος το είπε. Πατέρας υπάρχει μόνο ένας, που έχω και τα τρία μου τα παιδιά. Δεν υπάρχει άλλος πατέρας. Ο σύζυγός μου ήταν από τους Παξούς. Ήταν ναυτικός κι έγινε κάποιο ναυάγιο και πέθανε εδώ και πέντε χρόνια και παλεύω μόνη μου» είπε. Παραδέχθηκε ωστόσο, ότι στο παρελθόν τα παιδιά της έχουν φιλοξενηθεί σε δομή, λόγω περιστατικού βίας λέγοντας: «Είχε γίνει κάποιο περιστατικό πριν 6 χρόνια, πριν χάσω τον σύζυγό μου. Είχα κάνει καταγγελία στον σύζυγό μου, γιατί με χτύπαγε πάρα πολύ. Άμα έβγαινε από το καράβι, έπινε και με χτύπαγε. Τα παιδιά τότε είχαν φιλοξενηθεί στο Παίδων, το νοσοκομείο, αλλά όχι για πολύ διάστημα, για πολύ λίγο».

Τι λέει η 19χρονη

Από την πλευρά της η 19χρονη επιμένει, πως έλειψε μόνο για 20 λεπτά, παρά το γεγονός ότι η επιχείρηση των αστυνομικών να σκαρφαλώσουν στο μπαλκόνι και να απεγκλωβίσουν το παιδί, διήρκεσε 25 λεπτά. «Έλειψα για περίπου 20 λεπτά. Δεν περίμενα να βγει στο μπαλκόνι» λέει, ενώ επιμένει, ότι έκανε καλά που κλείδωσε τον αδελφό της, προσπαθώντας όπως λέει, να τον προστατεύσει. «Ναι, έπρεπε να τον κλειδώσω, για να μην ανοίξει την πόρτα και βγει στο δρόμο» λέει. Η 19χρονη φαίνεται ενοχλημένη με τους γείτονες, οι οποίοι όταν είδαν το 5χρονο αγόρι σκαρφαλωμένο στα κάγκελα, κάλεσαν την Αστυνομία.

Την ίδια ώρα, η μητέρα μιλώντας στην εκπομπή Live News, άλλαξε τον χθεσινό της ισχυρισμό, ότι ήταν στους Παξούς και πήγε επειγόντως στην Καλαμάτα για ένα πρόβλημα οικογενειακού της προσώπου και παραδέχθηκε ότι ήταν από τις 3 Αυγούστου στην Καλαμάτα. Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι καθυστέρησε να επιστρέψει στην Αθήνα, όταν ενημέρωθηκε για το συμβάν με τον 5χρονο, επειδή δεν έβρισκε εισιτήριο.

Αποφασίζει ο εισαγγελέας για το μέλλον του 5χρονου αγοριού

Ο εισαγγελέας τώρα αναμένεται να αποφασίσει, εάν ο 5χρονος που φιλοξενείται ακόμη σε δομή, θα επιστρέψει ξανά στη μητέρα του, με εκείνη να επιμένει, ότι όλα είναι φυσιολογικά και δεν υπάρχει κάποιος λόγος, το παιδί να μην επιστρέψει στο σπίτι του. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του MEGA, ο εισαγγελέας έχει διατάξει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζει το πεντάχρονο. Η κοινωνική υπηρεσία έχει κάνει την έρευνά της και από όσα έχουν γίνει γνωστά, η οικογένεια έχει κριθεί ακατάλληλη, καθώς το παιδί ήταν παραμελημένο και η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο.

Εντός της ημέρας αναμένεται ο εισαγγελέας να βγάλει την απόφασή του, η οποία όπως αναφέρουν πληροφορίες του Live News, θα είναι η απομάκρυνση του 5χρονου παιδιού από τη μητέρα και το οικογενειακό της περιβάλλον. Αναμένεται δε, το παιδί να μεταφερθεί στην οικογένεια του πατέρα και το δικό του περιβάλλον.

Τι λέει ο «νεκρός» πατέρας των παιδιών στο MEGA

Ο πρώην σύζυγος της μητέρας του 5χρονου, όχι μόνο δεν σκοτώθηκε σε ναυάγιο, όπως έλεγε η ίδια, αλλά είναι ολοζώντανος και παρακολουθεί τα πάντα. Ο πατέρας των τριών μεγαλύτερων παιδιών αποφάσισε να μιλήσει για πρώτη φορά στο MEGA και ακόμα όπως λέει, προσπαθεί να διαχειριστεί, όσα βλέπει και ακούει τις τελευταίες μέρες.

«Δεν την ρώτησε κανένας την κυρία χθες “εσείς μας λέτε ότι πέθανε ο άνθρωπος από εκεί” τι μπλέκουμε με Παξούς και πράσινα άλογα; Έναν γκόμενο έχει στην Καλαμάτα και πάει να τον βρει, ο οποίος έχει κάτι ποτά και πουλάει. Έχει φύγει πέντε-έξι φορές και τα αφήνει έτσι τα παιδιά εκεί πέρα» λέει. Ο ίδιος αναφέρει, ότι είναι ο πατέρας των τριών εκ των τεσσάρων παιδιών της πρώην συντρόφου του. Όπως λέει, το 5χρονο αγοράκι που φώναζε για βοήθεια από το μπαλκόνι του σπιτιού του, δεν είναι δικό του παιδί. Αποκαλύπτει μάλιστα, ότι «έχει εγκαταλείψει ένα παιδί στον νομό Ηλείας, έχει εγκαταλείψει τρία άλλα παιδιά, σήμερα είναι 20, 19 και 18 ετών».

Τι λέει για την ενδοοικογενειακή βία

Ο πρώην σύζυγός της υποστηρίζει ακόμη, ότι ουδέποτε υπήρξε κακοποιητής. Ισχυρίζεται, πως δούλευε μέρα–νύχτα για να μην λείπει τίποτα από το σπίτι και τα παιδιά του. «Τα παιδιά μου εμένα ήτανε πριγκιπόπουλα, δηλαδή δεν είχαν πρόβλημα, για να πάνε στο Παίδων. Μια χαρά ήταν. Και πηγαίνανε στο σχολείο τους με πληρωμένο ταξί. Λέει “τα εγκατέλειψε τα παιδιά, είναι μόνα τους”. Το δικαστήριο παραγράφηκε, γιατί δεν ερχόταν ποτέ στο δικαστήριο».

Συνεχίζοντας, κάνει λόγο για κινήσεις τακτικής από την πρώην γυναίκα του, που ο ίδιος όπως λέει, δεν είναι σε θέση να εξηγήσει. «Και αυτό που λέει για ενδοοικογενειακή βία, ότι μιλάμε, μιλάμε με αποδείξεις, έχουνε μηνύσεις. Ενδοοικογενειακή βία, τι λέμε τώρα; Λέμε γιατί ήταν μια εσκεμμένη, λόγω της δουλειάς μου εγώ, ήθελε να καταστραφώ τελείως οι ίδιοι, δηλαδή για να υπάρχει μια επιμέλεια».

Σε άλλο σημείο, ο πατέρας των τριών παιδιών αναφέρει: «Εγώ δεν έχω πεθάνει. Καταρχήν, τώρα μιλάτε με τον πατέρα των άλλων τριών παιδιών, τα οποία τα δύο είναι ενήλικα. Η μητέρα δεν έχει μεγαλώσει κανένα παιδί, δεν έχει μεγαλώσει κανένα παιδί, απλώς έχει εγκαταλείψει παιδιά. Αυτή είχε καταγγείλει, ότι εγώ αφήνω τα παιδιά, αλλά η ίδια είχε μισθώσει το σπίτι. Είναι ψεύτρα η γυναίκα, μια ζωή ψέματα λέει. Την γνώρισα εγώ πριν 30 χρόνια. Είναι εικονική η ενδοοικογενειακή βία που λέει. Αυτή την στιγμή που μιλάμε, τραβάμε τα μαλλιά μας, τα ανακατεύουμε, σπάμε ποτήρια, πιάτα, πετάμε και το τηλέφωνο κάτω, ανοίγουμε τα παράθυρα, φωνάζουμε βοήθεια, έρχεται η αστυνομία και ποιον θα πιστέψει η αστυνομία; Θέλησα να φύγω, επειδή η κυρία αυτή πήγαινε στον εισαγγελέα κάθε φορά και ερχόταν και προπηλάκιζε τις οικιακές βοηθούς, που της είχα εγώ εκεί πέρα, τις έβριζε. Ρωτήστε τα παιδιά, θα σας πούνε την αλήθεια».

Τι απαντά η μητέρα των παιδιών

Μετά την επικοινωνία του MEGA με τον πατέρα των παιδιών, η εκπομπή Live News επικοινώνησε και πάλι με τη μητέρα, η οποία συνεχίζει να επιμένει, πως ο πατέρας των παιδιών είναι νεκρός. «Έχει γίνει κάποιο λάθος, δεν έχω καμία σχέση εγώ, δεν ξέρω καν αυτό το όνομα. Δεν ξέρω ο κύριος ποιος είναι και ποιος κάνει φάρσα αυτή την στιγμή. Εγώ δεν ξέρω κανέναν, δεν έχω καμία σχέση, αν είναι κάποιος συγγενής του άνδρα μου, εγώ δεν το ξέρω αυτό». Σε επισήμανση δε ότι ο ίδιος δήλωσε, ότι είναι ο πρώην σύζυγός της και ότι το 5χρονο αγόρι το έχει κάνει με κάποιον άλλο, απαντά: «Όχι, μεγάλο λάθος αυτό, όποιος το είπε. Εγώ έχω χαρτιά, με ποιον τα έχω τα παιδιά μου».

Ωστόσο, στη συνέχεια παραδέχτηκε, ότι ο πρώην άντρας της ζει, αλλά όπως είπε, εκείνη τον θεωρεί νεκρό.