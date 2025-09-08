Μηδενικός φόρος για τους νέους έως 25 ετών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ και δραστικές μειώσεις συντελεστών για όσους είναι μέχρι 30 ετών φέρνει το νέο φορολογικό καθεστώς που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2026. Οι αλλαγές που παρουσίασε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης μεταφράζονται σε άμεση αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος για χιλιάδες νέους εργαζόμενους, σε μια συγκυρία που το κόστος ζωής πιέζει έντονα τα νοικοκυριά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον πίνακα που παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης κατά την εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ, οι νέοι έως 25 ετών με εισόδημα 20.000 έως 30.000 ευρώ θα έχουν μείωση φορολογίας θα έχουν μείωση φορολογίας από το 28% στους εξής συντελεστές:

26% για όσους δεν έχουν παιδιά

για όσους δεν έχουν παιδιά 24% για όσους έχουν ένα παιδί

για όσους έχουν ένα παιδί 22% για δύο παιδιά

για δύο παιδιά 20% για τρία παιδιά

για τρία παιδιά 18% για τέσσερα παιδιά

Αντίστοιχα, για τους νέους ηλικίας 26 έως 30 ετών, η φορολογία μειώνεται δραστικά:

όσοι έχουν εισόδημα 10.000 έως 20.000 ευρώ, μέχρι τρία ή χωρίς παιδιά, θα φορολογούνται με 9% αντί για 22%

και για όσους έχουν τέσσερα παιδιά, ο φόρος μηδενίζεται

Με τις αλλαγές αυτές, η κυβέρνηση επιδιώκει να στηρίξει έμπρακτα τους νέους εργαζομένους και να ενισχύσει το διαθέσιμο εισόδημά τους σε μια περίοδο αυξημένων οικονομικών πιέσεων.

Δείτε τον πίνακα