Οι νέοι βρέθηκαν στον πυρήνα των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ωστόσο, άνθρωποι αυτών των ηλικιών υποδέχθηκαν τα μέτρα με επιφύλαξη. Ακόμη και το μηδενισμό του φόρου για νέους έως 25 ετών με έσοδα μέχρι 20.000 ευρώ.

«Δε νομίζω ότι είναι κάποιο μέτρο τόσο σημαντικό με την έννοια ότι οι περισσότεροι που είναι έως 25 χρονών δεν πληρώνουνε φόρο».

Η συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων έως 25 ετών αμείβεται με τον κατώτατο μισθό. Σε μεικτές αποδοχές 880€, οι κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές και φόρους «ροκανίζουν» τα 137€, με αποτέλεσμα ο καθαρός μισθός να διαμορφώνεται στα 743€. Ο μηδενισμός του φόρου που ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό θα προσθέσει στον μισθό ενός νέου μόλις 19€ τον μήνα, αυξάνοντάς τον στα 762€.

Μειώσεις φόρων ανακοινώθηκαν και για νέους από 25 μέχρι 30 ετών, οι οποίοι θα φορολογούνται εφ’ εξής με 9% αντί για 22%.

Ωστόσο, για πολλούς νέους που ήδη παλεύουν με το υψηλό κόστος ζωής, οι φοροελαφρύνσεις δεν αρκούν, με αρκετούς να αναγκάζονται να αναζητούν και δεύτερη δουλειά για να τα βγάλουν πέρα.

Στήριξη εκτός από τους νέους ζητούν και οι οικογενειάρχες, με την πίεση στα νοικοκυριά να είναι ολοένα και πιο έντονη. Για τους περισσότερους πάντως το στοίχημα είναι οι ανακοινώσεις να μεταφραστούν σε πραγματική ανακούφιση στην καθημερινότητά τους.