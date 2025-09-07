Χιλιάδες πιστοί συρρέουν στο Βατικανό για την αγιοποίηση του 15χρονου Κάρλο Ακούτις, του επονομαζόμενου και «influencer του Θεού». Το αγόρι αυτό, γεννημένο στο Λονδίνο πρόκειται να γίνει ο πρώτος άγιος της χιλιετίας, σε μια τελετή που θα πραγματοποιηθεί σήμερα υπό την προεδρία του Πάπα Λέοντα, σύμφωνα με το αρχαίο τελετουργικό.

Δείτε live εικόνα από το Βατικανό

Στη σύντομη ζωή του, ο Κάρλο Ακούτις δημιούργησε ιστοσελίδες που τεκμηριώνουν «θαύματα» ως μέσο διάδοσης της καθολικής διδασκαλίας, με αποτέλεσμα ορισμένοι να τον αποκαλέσουν «επιρροή του Θεού (God’s influencer)».

Η αγιοποίησή του είχε προγραμματιστεί για τα τέλη Απριλίου, αλλά αναβλήθηκε μετά το θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι εκτιμάται ότι έχουν πάει να προσκυνήσουν στην ιταλική πόλη της Ασίζης, όπου βρίσκεται η σορός του Κάρλο, συντηρημένη σε κερί.

Υπάρχει όμως και ένας άλλος τόπος προσκυνήματος που συνδέεται με τον Κάρλο Ακούτις και ο οποίος έχει δει αύξηση των επισκεπτών από τότε που ανακοινώθηκε ότι θα ανακηρυχθεί Άγιος: η εκκλησία Our Lady of Dolours στο Λονδίνο, όπως αναφέρει το BBC.

Η κολυμπήθρα στο πίσω μέρος της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας στην περιοχή του Τσέλσι ήταν το μέρος όπου ο Κάρλο βαπτίστηκε το 1991.

Στο πλάι της εκκλησίας, ένα παλιό εξομολογητήριο έχει μετατραπεί σε ιερό αφιερωμένο σε αυτόν. Σε αυτό, μια θήκη περιέχει μια τρίχα του 15χρονου.

«Η οικογένειά του ασχολούταν με τα οικονομικά και εργάζονταν προσωρινά στο Λονδίνο», λέει ο Paul Addison, μοναχός της εκκλησίας. «Αν και δεν πήγαιναν συχνά στην εκκλησία, αποφάσισαν να έρθουν και να ζητήσουν να βαπτίσουν το παιδί. Έτσι, ο Κάρλο ήταν μια λάμψη, μια πολύ μεγάλη λάμψη, στη ζωή της ενοριακής κοινότητας», λέει.

Ο Κάρλο ήταν λιγότερο από έξι μηνών όταν οι γονείς του επέστρεψαν στην πατρίδα τους, την Ιταλία, και πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του στο Μιλάνο. Εκεί, ήταν γνωστός για την αγάπη του για την τεχνολογία και λέγεται ότι του άρεσε να παίζει βιντεοπαιχνίδια.

Αν και ορισμένοι που γνώριζαν τον Κάρλο Ακούτις λένε ότι δεν φαινόταν ιδιαίτερα ευσεβής, ως έφηβος δημιούργησε έναν ιστότοπο – οι σελίδες του οποίου είναι τώρα πλαισιωμένες στην εκκλησία του Τσέλσι – στον οποίο καταγράφονταν θαύματα.

Ωστόσο, πέθανε από λευχαιμία σε ηλικία μόλις 15 ετών.

Στα χρόνια μετά το θάνατό του, η μητέρα του Κάρλο, Αντωνία Σαλζάνο, επισκέφθηκε εκκλησίες σε όλο τον κόσμο για να υποστηρίξει την αγιοποίησή του.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, έπρεπε να αποδειχθεί ότι ο γιος της είχε κάνει «θαύματα».

«Το πρώτο θαύμα το έκανε την ημέρα της κηδείας», λέει η μητέρα του Κάρλο. «Μια γυναίκα με καρκίνο του μαστού προσευχήθηκε για τον Κάρλο και έπρεπε να ξεκινήσει χημειοθεραπεία, αλλά ο καρκίνος εξαφανίστηκε εντελώς», εξήγησε.

Ο Πάπας Φραγκίσκος απέδωσε δύο θαύματα στον Κάρλο Ακούτις, οπότε η δοκιμασία πέρασε και επρόκειτο να ανακηρυσσόταν άγιος στις 27 Απριλίου. Όμως, ο Πάπας Φραγκίσκος πέθανε την προηγούμενη εβδομάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έγκριση για να γίνει κάποιος Άγιος μπορεί να διαρκέσει δεκαετίες ή ακόμα και αιώνες, αλλά υπάρχει η αίσθηση ότι το Βατικανό επιτάχυνε την αγιοποίηση του Κάρλο Ακούτις ως μέσο για να ενδυναμώσει και να εμπνεύσει την πίστη στους νέους. Η Καθολική Εκκλησία ελπίζει ότι το σημερινό γεγονός θα έχει ακριβώς αυτό το αποτέλεσμα.

Πηγή: BBC