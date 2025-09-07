Σοκ έχει προκαλέσει στην ομογένεια και την τοπική κοινωνία του Dee Why στο Σίδνεϊ ο θάνατος του 57χρονου Μέρκιουρι Ψιλλάκη, ο οποίος σκοτώθηκε το πρωί του Σαββάτου από επίθεση λευκού καρχαρία.

Ο Ψιλλάκης, ιδιαίτερα αγαπητός στην κοινότητα και γνωστός για την παρουσία του στη σκηνή του σερφ μαζί με τον δίδυμο αδελφό του, βρισκόταν στη θάλασσα όταν εντόπισε πρώτος τον καρχαρία και προειδοποίησε τους υπόλοιπους σέρφερ να μείνουν ενωμένοι και να επιστρέψουν στην ακτή.

Λίγο αργότερα, το αρπακτικό του επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, προκαλώντας συντριπτικά τραύματα στα κάτω άκρα. Παρά τις προσπάθειες διάσωσης, υπέκυψε στην ακατάσχετη αιμορραγία. «Δεν σκέφτηκε την αυτοσυντήρηση, μόνο την ασφάλεια των άλλων», δήλωσε φίλος της οικογένειας, τονίζοντας την αυτοθυσία του άτυχου σέρφερ.

Σύμφωνα με ειδικούς, η επίθεση αποδίδεται σε λευκό καρχαρία μήκους περίπου 3,5 μέτρων. Οι Αρχές συνεχίζουν την αναζήτηση του ζώου και λαμβάνουν μέτρα για την ασφάλεια των ακτών.

Ο Μέρκιουρι Ψιλλάκης αφήνει πίσω τη σύντροφό του και την ανήλικη κόρη τους. Η τοπική κοινωνία θρηνεί την απώλειά του, καθώς η οικογένεια Ψιλλάκη ζει στο Dee Why από το 1962 και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της.