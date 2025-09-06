Ο σοκαριστικός θάνατος του Μέρκιουρι Ψυλλάκης από επίθεση καρχαρία στην παραλία σέρφινγκ της κοινότητας του Dee Why το Σάββατο το πρωί έχει συγκλονίσει όλη την τοπική κοινωνία, η οποία συσπειρώνεται γύρω από τη σύζυγό του, την μικρή κόρη του και τον δίδυμο αδελφό του.

Οι στιγμές που αποτυπώθηκαν από αυστραλιανά μέσα ακροβατούν ανάμεσα στην ανθρώπινη τραγωδία, την ενσυναίσθηση που χάθηκε ένας κατά γενική ομολογία πολύ καλός και θετικός άνθρωπος και την απόλυτη προσωπική στιγμή της οικογένειας.

Τα αδέρφια Ψυλλάκη ήταν «πυλώνες» της κοινότητας του σέρφινγκ και της τοπικής κοινωνίας

Ο Μέρκιουρι Ψυλλάκης ήταν ο ένας από τους δύο δίδυμους αδελφούς που «σχεδόν όλοι» γνώριζαν στο Dee Why, ένας ζεστός και φιλόξενος άνθρωπος που βρισκόταν πάντα στην παραλία.

Ο Μέρκιουρι και ο δίδυμος αδελφός του Μάικ ήταν μια σταθερά στην σκηνή του σέρφινγκ της περιοχής και ζούσαν στην παράκτια κοινότητα από παιδιά, αφού οι γονείς τους μετακόμισαν στο Dee Why το 1962. «Όλοι γνωρίζουν την οικογένεια Ψυλλάκης», είπε ένας ντόπιος. «Ζούσαν πάντα εδώ και είναι πραγματικά σημαντικό μέρος της κοινότητας. Αυτό θα είναι πολύ δύσκολο για πολλούς ανθρώπους».

Οι Έλληνες αδελφοί περιγράφονται ως «ζεστοί και φιλόξενοι». Ο Μάικ είναι ένας γνωστός κατασκευαστής σανίδων για σέρφινγκ, το πρόσωπο πίσω από την Psillakis Surfboards, ενώ ο Μέρκιουρι ήταν ο «άνθρωπος των φυτών», γνωστός για την πώληση εξωτικών φυτών από το σπίτι του στο Dee Why.

Ο Μερκιουρι Ψυλλάκης είχε οργανώσει εκδήλωση για σέρφερ που είχε πεθάνει πρόσφατα

Με βαθιές ρίζες στην κοινότητα, ήταν μέλη σε λέσχες και συλλόγους, και ο Μερκ – όπως ήταν γνωστός με αγάπη – είχε οργανώσει τον Μάιο μια κωπηλατική εκδήλωση για έναν ηλικιωμένο σέρφερ που είχε πρόσφατα πεθάνει. Τα δύο αδέρφια ήταν επίσης μέλη της Long Reef Boardriders Association, ο Μέρκιουρι στέφθηκε πρωταθλητής του συλλόγου το 1994 και ο Μάικ τον ακολούθησε το 1999.

Μόλις πριν από δύο χρόνια, ο Μέρκιουρι και ο Μάικ ταξίδεψαν μαζί στην Ευρώπη για τέσσερις εβδομάδες, με τον Μάικ να δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον χρόνο που πέρασαν μαζί – και πόσο πολύ ήθελαν να επιστρέψουν στο νερό. «Μετά από ένα ταξίδι τεσσάρων εβδομάδων στην Ευρώπη χωρίς σανίδες του σερφ, είναι πάντα ωραίο να μοιράζομαι μερικά κύματα με τον αδελφό μου Μέρκιουρι», έγραψε.

«Δεν ανταλλάσσουμε κύματα, παλεύουμε για αυτά». Παρά τον ανταγωνισμό στο νερό, ήταν πάντα ο ένας δίπλα στον άλλο στις σημαντικές στιγμές της ζωής.

Όταν ο Μάικ παντρεύτηκε τη γυναίκα του, ο Μέρκιουρι ήταν δίπλα του, βοηθώντας τον να ντυθεί στο σπίτι όπου μεγάλωσαν με τους γονείς τους πριν από τόσα χρόνια.

Και όταν ήρθε η ώρα για γιορτές, ο Μάικ και ο Μέρκιουρι περιγράφονται ως η ψυχή κάθε γλεντιού.

Η τραγική στιγμή που βρέθηκαν στην μοιραία παραλία ο αδερφός και η σύζυγός του

Η Μαρία έπεσε στο έδαφος κλαίγοντας και την παρηγόρησε ο Μάικ όταν έφτασαν στον τόπο του ατυχήματος, ενώ φίλοι και μέλη της κοινότητας του Dee Why πρόσφεραν υποστήριξη στην οικογένεια. «Η καρδιά μας ράγισε για την οικογένεια Ψυλλάκη», είπε ένας φίλος. «Ο Μέρκουρι περπατούσε εκατομμύρια φορές αυτό το μονοπάτι για να κάνει σέρφινγκ στην αγαπημένη του παραλία Dee Why Longy» ανέφερε άλλος.

«Αντιμετωπίζουμε μια βαθιά απώλεια σε μια παραλία που θεωρούμε σπίτι μας».

Ένας άλλος σχολίασε την «θετική ενέργεια» που ο Μέρκιουρι πάντα έφερνε στην παραλία. «Ήταν ένας εξαιρετικός σέρφερ και πάντα εξέπεμπε θετική ενέργεια μέσα και έξω από το νερό», είπε ένας ντόπιος. «Η κοινότητα του Dee Why και του Long Reef θα πονάει για αρκετό καιρό».

Έκλεισαν οι παραλίες για το Σάββατο, παρακολουθούν για καρχαρίες

Το Συμβούλιο των Βόρειων Παραλιών δήλωσε σε ανακοίνωσή του: «Έχει σημειωθεί μια τραγική απώλεια ζωής σε μία από τις παραλίες μας και σήμερα εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του άνδρα.

Ευχαριστούμε όλους όσους εμπλέκονται στο περιστατικό για την άμεση και επαγγελματική τους ανταπόκριση, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών που βρίσκονταν στην παραλία, των πρώτων ανταποκριτών, των ναυαγοσωστών, των εθελοντών της SLS, της αστυνομίας και των παραϊατρικών.

Οι παραλίες από το Narrabeen έως το Manly θα παραμείνουν κλειστές σήμερα, με τους ναυαγοσώστες να παρακολουθούν από τζετ σκι. Συνιστάται στους λουόμενους να ελέγχουν τον ιστότοπο για τις κλειστές παραλίες τις επόμενες ημέρες».