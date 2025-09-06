Σοκ έχει προκαλέσει στην ελληνική ομογένεια του Σίδνεϊ ο θάνατος του 57χρονου Ερμή (Μέρκουρι) Ψυλλάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση καρχαρία, ενώ έκανε σερφ.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε παραμονή της «Γιορτής του Πατέρα» στην Αυστραλία, ανάμεσα στις παραλίες Dee Why και Long Reef. Ο ομογενής σέρφερ, πατέρας ενός μικρού κοριτσιού, βρισκόταν στη θάλασσα μαζί με φίλους του όταν δέχτηκε την επίθεση. Σύμφωνα με το Sky News Australia, υπέστη σοβαρά τραύματα που αποδείχθηκαν μοιραία. Είναι η πρώτη θανατηφόρα επίθεση καρχαρία στο Σίδνεϊ μετά τον Φεβρουάριο του 2022.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, βίντεο έχει καταγράψει τη στιγμή της επίθεσης. Παρά τις άμεσες προσπάθειες διάσωσης, ο άτυχος σέρφερ δεν τα κατάφερε, καθώς ο καρχαρίας του είχε προκαλέσει βαρύτατα τραύματα και μεγάλη απώλεια αίματος.

It has been a horrific day on Sydney’s northern beaches – a 57-year-old man was mauled by a shark close to shore while surfing with mates, dying before he could be pulled from the water. He has been identified as husband and father, Mercury Psillakis. @Sacre88 #7NEWS pic.twitter.com/tyHOnxLr9o — 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) September 6, 2025

Στην ακτή εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας. Ο δίδυμος αδελφός του θύματος κατέρρευσε στην άμμο, ενώ η μητέρα του χρειαζόταν υποστήριξη για να σταθεί όρθια. Ο 57χρονος ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην κοινότητα. Μαζί με τον αδελφό του Μάικ διατηρούσε το κατάστημα Psillakis Surfboards, που κατασκεύαζε σανίδες του σερφ και είχε καθιερωθεί ανάμεσα στους λάτρεις του αθλήματος.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στο Sky News ότι ο καρχαρίας ήταν «ένας από τους μεγαλύτερους που έχει δει ποτέ», εκτιμώντας ότι το μήκος του έφτανε περίπου τα έξι μέτρα. «Υπήρχε ένας άνδρας στο νερό που φώναζε. «Δεν θέλω να με δαγκώσεις, δεν θέλω να με δαγκώσεις, μην με δαγκώσεις» και είδα το πτερύγιο του καρχαρία να βγαίνει από το νερό και ήταν τεράστιο», είπε.