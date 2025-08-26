Αυτός ο εκπληκτικός, έντονα πορτοκαλί καρχαρίας είναι μέχρι στιγμής ο μοναδικός του είδους του, και βρέθηκε κατά τη διάρκεια ενός ψαρέματος κοντά στο Εθνικό Πάρκο Tortuguero στην Κόστα Ρίκα.

Το ασυνήθιστο χρώμα του οφείλεται σε μια ιατρική περίπτωση που ονομάζεται ξανθισμός (xanthism), η οποία, σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι εξαιρετικά σπάνια σε ψάρια όπως οι καρχαρίες. Δημοσιεύοντας τις φωτογραφίες στο επιστημονικό περιοδικό Marine Biology, οι επιστήμονες αναφέρουν ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται καρχαρίας με αυτό το χρώμα. Ο ξανθισμός προκαλείται από χρωστικές στο δέρμα, οι οποίες είναι ουσίες που έχουν όλα τα ζώα και που καθορίζουν το χρώμα του δέρματός τους.

Η κατάσταση αυτή συμβαίνει όταν υπάρχει απώλεια των πιο σκούρων χρωστικών, με αποτέλεσμα να γίνεται πιο έντονο το κίτρινο ή το πορτοκαλί χρώμα. Αυτός ο καρχαρίας είναι ακόμη πιο μοναδικός, επειδή έχει επίσης λευκά μάτια, κάτι που – σύμφωνα με τους ερευνητές – μπορεί να υποδηλώνει ότι πάσχει και από αλφισμό. Ο αλφισμός είναι μια άλλη κατάσταση που οδηγεί σε μικρή ή καθόλου παραγωγή μιας χρωστικής που ονομάζεται μελανίνη, και μπορεί να κάνει το δέρμα, τα μαλλιά και τα μάτια ενός ζώου λευκά.