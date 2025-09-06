Το χέρι στην τσέπη καλείται να βάλεις ο Άρης, όπως τουλάχιστον αναφέρουν δημοσιεύματα από την Ονδούρα.

Πιο συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα «Deportes TVC» σημειώνει ότι η Βίντα διεκδικεί 140 χιλιάδες ευρώ από τους Θεσσαλονικείς, ως ποσοστό μεταπώλησης για την μεταγραφή του Λουίς Πάλμα στη Σέλτικ το καλοκαίρι του 2023.

Θυμίζουμε ότι ο Άρης είχε αποκτήσει τον Πάλμα από τη Βίντα τον Ιανουάριο του 2022, καταβάλλοντας ένα ποσό κοντά στις 250 χιλιάδες ευρώ.

«Αυτή η μεταγραφή έκλεισε στα 250.000 ευρώ και συμπεριλάμβανε όρο σε περίπτωση πώλησης του παίκτη από τον Άρη. Ο παίκτης παραχωρήθηκε στη Σέλτικ έναντι ποσού 4.75 εκατομμυρίων ευρώ. Το κλαμπ από την Ελλάδα δεν κατέβαλε το σύνολο του ποσοστού που αντιστοιχούσε στη Βίντα. Σύμφωνα όμως με πηγές από τη Βίντα, η FIFA αποφάσισε υπέρ της ομάδας και υποχρεώνει τον Άρη να καταβάλλει επιπλέον 140.000 ευρώ», αναφέρει μεταξύ άλλων το εν λόγω ρεπορτάζ.

Προφανώς οι άνθρωποι της Βίντα θα κινηθούν νομικά -δεν υπάρχει ακόμα σχετική απόφαση της FIFA- και μένει να δούμε το κατά πόσο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα το συγκεκριμένο θέμα το οποίο έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες και αφορά τον πρώην εξτρέμ του ΑΡΗ.