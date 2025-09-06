Αποκαλύφθηκε πρόσφατα ένα άγνωστο μέχρι σήμερα πρότζεκτ του Ντέιβιντ Μπόουι, το οποίο βρέθηκε σε κρυμμένες σημειώσεις στο προσωπικό του γραφείο. Το συγκεκριμένο μουσικό εγχείρημα έρχεται στο φως, οκτώ χρόνια μετά τον θάνατο του εμβληματικού καλλιτέχνη, φανερώνοντας μια ακόμη πτυχή της πολύπλευρης δημιουργικότητάς του.

Το 2016, ο Μπόουι αποχαιρέτησε το κοινό με το άλμπουμ «Blackstar», λίγες μέρες πριν φύγει από τη ζωή, μεταφέροντας βαθιά συναισθήματα για τη θνητότητα, ενώ πάλευε με τον καρκίνο. Ωστόσο, έως και τους τελευταίους μήνες της ζωής του, δούλευε αδιάκοπα σε ένα διαφορετικό, εξαιρετικά προσωπικό πρότζεκτ, το οποίο περιέγραψε ο ίδιος ως ένα «μιούζικαλ του 18ου αιώνα» με τίτλο «The Spectator». Η ύπαρξή του παρέμενε άγνωστη, ακόμη και στους έμπιστους συνεργάτες του, μέχρι την τυχαία ανακάλυψή του το 2016.

Άγνωστο μιούζικαλ στα αρχεία του Μπόουι

Το γραφείο όπου κρατούσε τα προσωπικά του αντικείμενα ήταν πάντα κλειδωμένο, με πρόσβαση μόνο για τον ίδιο και την προσωπική του βοηθό. Όταν οι αρχειονόμοι ξεκίνησαν την καταγραφή των αντικειμένων του, βρήκαν τις αποκαλυπτικές χειρόγραφες σημειώσεις του καλλιτέχνη, που παραμένουν ανέπαφες στην αρχική τους μορφή. Το αυθεντικό υλικό δωρήθηκε στο Μουσείο V&A του Λονδίνου, μαζί με το σύνολο του αρχείου του μουσικού που σημάδεψε ανεξίτηλα τη ροκ μουσική σκηνή.

Σύμφωνα με το μουσείο, το εξαιρετικά πλούσιο αρχείο του Μπόουι, που περιλαμβάνει περίπου 90.000 αντικείμενα, θα είναι διαθέσιμο στο κοινό με το άνοιγμα του Κέντρου Ντέιβιντ Μπόουι στο V&A East Storehouse, που προγραμματίζεται για τις 13 Σεπτεμβρίου. Την επιμέλεια των ειδικών εκθέσεων θα αναλάβουν το συγκρότημα The Last Dinner Party και ο διακεκριμένος Νάιλ Ρότζερς. Μέσα από τη συλλογή, θα αναδειχθεί η δημιουργική διεργασία και η πορεία της επανεφεύρεσης που χαρακτήρισαν τον καλλιτέχνη, όπως και η επιρροή του στην αυτοέκφραση και την παγκόσμια πολιτιστική σκηνή. Η απόκτηση του αρχείου έγινε δυνατή με τη συμβολή του Ιδρύματος που διαχειρίζεται την περιουσία του, του Ιδρύματος της οικογένειας Μπλαβάτνικ και της Warner Music Group.

Η καλλιτεχνική φιλοδοξία που έμεινε ανεκπλήρωτη

Ορισμένες φωτογραφίες από τις σημειώσεις του Μπόουι παρουσιάστηκαν σε εκπομπή του BBC, εστιάζοντας στο όραμά του για το μιούζικαλ «The Spectator». Αν το πρότζεκτ αυτό είχε ολοκληρωθεί, θα αποτελούσε για τον ίδιο την πραγματοποίηση μιας διαχρονικής φιλοδοξίας. Το 2002, ο Μπόουι είχε εξομολογηθεί στον John Wilson του BBC Radio 4: «Υποθέτω ότι θα μπορούσα να είχα γράψει για θέατρο στο σαλόνι μου – αλλά νομίζω ότι η πρόθεση ήταν να έχω ένα αρκετά μεγάλο κοινό», αποκαλύπτοντας την επιθυμία του να αγγίξει τη θεατρική σκηνή σε ευρύτερη κλίμακα.