Στις 6 Σεπτεμβρίου 2007, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών ο Λουτσιάνο Παβαρότι, ένας από τους σπουδαιότερους τενόρους του 20ού αιώνα και διεθνές σύμβολο της όπερας.

Γεννημένος το 1935 στη Μόντενα της Ιταλίας, ο Παβαρότι ξεκίνησε την καριέρα του το 1961, κερδίζοντας γρήγορα παγκόσμια φήμη για τη μοναδική του φωνή, την εκφραστικότητα και το χαρισματικό του στυλ. Ξεχώρισε με ερμηνείες σε έργα του Βέρντι, του Πουτσίνι και άλλων μεγάλων συνθετών, ενώ οι εμφανίσεις του σε κορυφαία λυρικά θέατρα, όπως η Σκάλα του Μιλάνου και η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης, έγραψαν ιστορία.

Η φήμη του εκτοξεύτηκε παγκοσμίως με τους «Τρεις Τενόρους» (Πλάθιντο Ντομίνγκο, Χοσέ Καρρέρας, Λουτσιάνο Παβαρότι), που μάγεψαν εκατομμύρια θεατές σε συναυλίες από τη Ρώμη έως το Λος Άντζελες. Παράλληλα, ο Παβαρότι ξεπέρασε τα στενά όρια της όπερας, συνεργαζόμενος με καλλιτέχνες της ποπ και του ροκ, όπως η Σέριλ Κρόου και ο Στινγκ, κάνοντας την κλασική μουσική πιο προσιτή στο ευρύ κοινό.

Ο Παβαρότι πέθανε στη γενέτειρά του, ύστερα από μάχη με τον καρκίνο του παγκρέατος. Η φωνή του όμως παραμένει ζωντανή μέσα από ηχογραφήσεις που εξακολουθούν να συγκινούν νέες γενιές.

Ένα εντυπωσιακό ντουέτο του Λουτσιάνο Παβαρότι με τον Τζέιμς Μπράουν