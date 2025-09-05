Ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, Αντρέι Μπελαούσοφ, είχε συνάντηση με τον στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, τον επικεφαλής των δυνάμεων της ανατολικής Λιβύης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω του καναλιού Telegram.

Στη διάρκεια της συνάντησης, ο Μπελαούσοφ και ο Χάφταρ συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών, καθώς και για τις τρέχουσες εξελίξεις στη Βόρεια Αφρική, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου. Οι επαφές αυτού του επιπέδου αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Λιβύης στη γεωπολιτική σκακιέρα της περιοχής και τη σημασία που αποδίδει η Μόσχα στην ενίσχυση των δεσμών της με ισχυρούς τοπικούς παράγοντες.