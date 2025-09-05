Ποινική δίωξη για το κακούργημα της αρπαγής ανηλίκων κάτω των 14 ετών κατά συρροή και για το πλημμέλημα της έκθεσης σε βάρος ανηλίκων κατά συρροή ασκήθηκε από την εισαγγελέα ανηλίκων σε βάρος του 17χρονου o οποίος την περασμένη Τετάρτη άρπαξε ένα βρέφος 30 ημερών στο κέντρο του Πειραιά. Ο συλληφθείς παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακρίτρια ανηλίκων, ενώ μαζί του συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου,ο οποίος οδηγήθηκε να δικαστεί από το Αυτόφωρο.

Σύμφωνα με το MEGA, o ανήλικος που άρπαξε το παιδί από τον Πειραιά είναι ο ίδιος που τον περασμένο Μάιο είχε αρπάξει και ένα άλλο μωρό από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια και το είχε αφήσει στον Άλιμο δίπλα σε ένα κάδο σκουπιδιών. Όπως έγινε γνωστό ο ανήλικος παρίστανε επίσης τον ελεγκτή σε λεωφορεία ενώ φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως το έκανε επειδή δεν χωνεύει τους Ρομά και ήθελε να δείξει πως δεν προσέχουν τα παιδιά τους.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», μίλησε στο Live News για την υπόθεση αρπαγής των μωρών.

Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο πατέρας του 17χρονου δήλωσε στους αστυνομικούς πως προ τεσσάρων ετών ο γιος του διαγνώστηκε με μία νευροαναπτυξιακή διαταραχή. Αναφέρει πως ο 17χρονος παρακολουθούσε ψυχολόγο αλλά όχι αρκετά συχνά. Επιπλέον, δήλωσε πως του άρεσε να μπαίνει συχνά στα λεωφορεία και να βρίσκεται δίπλα στους οδηγούς. Ο πατέρας του είπε επίσης, πως η διάγνωση της νευροαναπτυξιακής διαταραχής έγινε με καθυστέρηση καθώς δεν το είχε αντιληφθεί νωρίτερα.

Όπως μετέδωσε το MEGA, τον περασμένο Μάιο είχε πραγματοποιήσει την πρώτη αρπαγή βρέφους από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια και ένα μήνα μετά συνελήφθη για τους ελέγχους που έκανε μέσα σε λεωφορείο.

Προχθές κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν να διαφεύγει με ένα μωρό από τον Πειραιά και να το παρατάει ολομόναχο στο Κουκάκι.

Όλα όμως είχαν ξεκινήσει τον περασμένο Ιανουάριο όταν ο ίδιος έδινε συνέντευξη για το κατηγορούμενο καθηγητή στον Άλιμο. Ο 17χρονος που χθες φέρεται να ομολόγησε τις αρπαγές δύο βρεφών, εμφανιζόταν τότε ως πρώην μαθητής του 52χρονου καθηγητή και δήλωνε αδικημένος.

Στη ζωντανή του εμφάνιση στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star, έλεγε πως ήταν φίλος της 14χρονης μαθήτριας και προσπαθούσε να πείσει πως ήξερε πολλά για την υπόθεση. Είχε δει και μηνύματα του καθηγητή, όπως έλεγε.

Ο 17χρονος έλεγε πως στόχος του ήταν να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση.

Η αρπαγή βρέφους από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια

Ήταν εκείνος, όπως ομολόγησε, που τον περασμένο Μάιο προσφέρθηκε να ψωνίσει σε μια γυναίκα που κρατούσε αγκαλιά την εγγονή της.

Μπήκαν μαζί σε σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια και οι κάμερες τους κατέγραψαν να περπατούν μαζί στους διαδρόμους, με τον 17χρονο να κρατάει αρχικά το καρότσι, να ακολουθεί τη γιαγιά του παιδιού και στη συνέχεια να παίρνει για πρώτη φορά στα χέρια του το κοριτσάκι.

Όταν η γιαγιά της μικρής απομακρύνθηκε από κοντά του, πήρε το δρόμο της εξόδου με το παιδί στην αγκαλιά του.

Το μωρό εντοπίστηκε ώρες μετά στον Άλιμο, δίπλα από κάδους σκουπιδιών, σε μια υπόθεση που απασχόλησε για μέρες, με τον 17χρονο να μην εντοπίζεται και να συνεχίζει τη δράση του.

Σύλληψη σε λεωφορείο για τους ελέγχους που έκανε

Ένα μήνα μετά την πρώτη αρπαγή βρέφους, ο 17χρονος συλλαμβάνεται σε λεωφορείο που εκτελούσε δρομολόγιο στη Νοτιοανατολική Αττική. Ο οδηγός που τον είδε να κάνει ελέγχους εισιτηρίων, είχε μιλήσει στο Live News.

«Έλεγε ότι ήταν ελεγκτής και δεν ήταν. Έκοβε πρόστιμα».

Στενός συγγενής του, έλεγε στο Live News πως έπεσε από τα σύννεφα όταν έμαθε για τη σύλληψη του 17χρονου.

«Αυτό δεν είναι τίποτα. Είναι ένα απλό πλημμέλημα για μένα».

Τότε ήταν η πρώτη φορά που είχαν συλληφθεί και οι γονείς του 17χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Με τον ασύρματο στα χέρια, ένα μπλοκ για να κόβει τις υποτιθέμενες κλήσεις και στο λαιμό του περασμένη την κάρτα με τη φωτογραφία του, έπειθε παρά την ηλικία του, πως ήταν ελεγκτής, τόσο τους οδηγούς όσο και τους επιβάτες των λεωφορείων.

Μετά τη σύλληψη ο 17χρονος δήλωνε στους αστυνομικούς μετανιωμένος. Κανείς τότε δεν γνώριζε πως ένα μήνα νωρίτερα είχε αρπάξει το κοριτσάκι στο σούπερ μάρκετ. και πως ήταν εκείνος που έκανε δηλώσεις λίγους μήνες νωρίτερα για τον καθηγητή που είχε πάρει το δρόμο για τη φυλακή.

Ο 17χρονος παρέμεινε ελεύθερος και συνέχισε τη δράση του. Μέχρι χθες όταν τελικά συνελήφθη και ομολόγησε όλα όσα είχε κάνει τους προηγούμενους μήνες.

Ρατσιστικό κίνητρο επικαλέστηκε για τις αρπάγες των βρεφών ο 17χρονος

Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του από τις εικόνες από κάμερες ασφαλείας. Ο 17χρονος συνόδευε τη μητέρα του βρέφους σε φαρμακείο, δήθεν για να της αγοράσει γάλα. Όταν η γυναίκα άφησε για λίγο το καρότσι, εκείνος το πήρε και με γρήγορα βήματα απομακρύνθηκε από την περιοχή.

Η ανάλυση που έκαναν αστυνομικοί έδειξε πως ο 17χρονος είχε κάνει ακόμα μία αρπαγή, σε σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια τον περασμένο Μάιο. Όταν και τότε κάποια στιγμή πήρε στα χέρια του το μωρό από τη γιαγιά του και έφυγε με προορισμό τον Άλιμο.

Τι ισχυρίστηκε

Και στις δύο περιπτώσεις υποσχέθηκε τρόφιμα και πάνες. Στο μυαλό του όμως, όπως είπε στους αστυνομικούς, είχε άλλα σχέδια. «Δεν τους χωνεύω! Όταν ήμουν ελεγκτής, Ρομά με είχαν φτύσει. Δεν είναι καλές μητέρες οι γυναίκες Ρομά και δεν προσέχουν τα παιδιά τους».

O 17χρονος αναφέρθηκε στην περίοδο που το έπαιζε ελεγκτής σε λεωφορεία. Έκανε ελέγχους και έκοβε εικονικά πρόστιμα. Τον περασμένο Ιούνιο μάλιστα είχε συλληφθεί, μαζί με τους γονείς του που κατηγορήθηκαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. «Τα λεφτά που έβγαλα από τα πρόστιμα που έκοβα ως ελεγκτής τα έχω βάλει σε ένα κουμπαρά στο δωμάτιό μου. Θέλετε να σας τα επιστρέψω;».

Στο Live News μιλούν γείτονες, συγγενής και ένας από τους καθηγητές του 17χρονου. Όλοι τους προβληματισμένοι από τις αποκαλύψεις.

«Έπεσα από τα σύννεφα, δεν περίμενα να ακούσω τίποτα από αυτά», είπε μάρτυρας για τον 17χρονο. Γείτονες της οικογένειας του 17χρονου κάνουν λόγο για ένα ιδιαίτερα προβληματικό περιβάλλον, με εντάσεις και επεισόδια.

Κάποιοι από τους γείτονες έγιναν χθες μάρτυρες της σύλληψης του 17χρονου. Οι αστυνομικοί έφτασαν στην περιοχή χωρίς να γίνουν αντιληπτοί και περίμεναν την κατάλληλη ευκαιρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος ανέφερε στους αστυνομικούς πως εγκατέλειψε το πρώτο μωρό που άρπαξε στον Άλιμο, επειδή στη συνέχεια ήθελε να επιστρέψει γρήγορα στο σπίτι του.

Τόσο τον περασμένο Μάιο, όσο και προχθές όταν εγκατέλειψε το βρέφος στο Κουκάκι, ο 17χρονος κατάφερε να διαφύγει. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τα όσα έκρυβε.

Ευγενικό παιδί και επιμελής μαθητής ο 17χρονος λένε από το σχολείο του

Ο νεαρός κατηγορούμενος πήγαινε σε ιδιωτικό σχολείο και όπως υποστηρίζουν συγγενείς του ήταν επιμελής.

Όπως λέει στο Live News ένας από τους καθηγητές του 17χρονου, στο σχολείο ο νεαρός δεν είχε απασχολήσει με τη συμπεριφορά του.

«Είναι μαθητής στο σχολείο. Κάτι παίζει, κάτι παίζει, το παιδί αυτό δεν είναι γι’ αυτό το πράγμα, κάτι άλλο παίζει. Εγώ το γνωρίζω το παιδί 5-6 χρόνια. Το παιδί είναι εξαιρετικό, εξαιρετικό με όλα τα γράμματα κεφαλαία, καμία σχέση με αυτό που έμαθα και εγώ σήμερα. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι έγινε αυτό το πράγμα. Ίσως το καλύτερο παιδί του σχολείου.

»Εκτός αν τον βάλανε γιατί ήταν λίγο, είχε έναν αυτισμό αυτός. Αλλά ήταν πολύ καλό παιδί αυτός, μήπως τον κοροϊδέψανε. Σήμερα το έμαθα ότι εμπλέκεται με αυτό το πράγμα και λέω: «ρε παιδιά αποκλείεται, βάζω το χέρι μου στην φωτιά ότι δεν…», αλλά μου είπαν ότι είναι αυτός. Αν μου το έλεγαν θα έλεγα ότι 100% ποντάρω ότι δεν είναι».

Στο Live News η γιαγιά του βρέφους που έπεσε θύμα αρπαγής τον Μάιο

Στο MEGA έκανε δήλωση η γιαγιά του μωρού, που της το είχε αρπάξει ο 17χρονος τον Μάιο ενώ βρίσκονταν μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια.

«Τα έλεγα, δεν με πίστευε κανένας. Ζητιάνευα και ήρθε να μου αγοράσει πράγματα από το σούπερ μάρκετ. Έλα λέει, να σου αγοράσω κάτι για το μωρό, πήγαμε μαζί στο σούπερ μάρκετ και μου ζήτησε το μωρό να το κρατήσει στην αγκαλιά για να κάνω τα ψώνια μου. «Φέρτο μου να στο κρατήσω και πήγαινε να πάρεις ακόμα ένα πακετάκι πάνες» και του λέω «όχι», «πήγαινε εδώ στις σκάλες είμαι, ανέβα, πάρε ένα πακέτο πάνες».

»Ανέβηκα μια σκάλα, δύο. Μόλις γύρισα δεν είδα αυτόν εκεί πέρα μαζί με το μωρό. Μου μίλαγε καλά. Πήγαμε στο πρώτο σούπερ μάρκετ εκεί στην Ομόνοια και μετά πήγαμε στο (δεύτερο μάρκετ). Αυτός με πήγε εκεί. Δεν περνούσε η κάρτα του».

Ο δικηγόρος της γιαγιάς μιλώντας στον Νίκο Ευαγγελάτο τόνισε πως «σήμερα επιβεβαιώνονται όλα όσα κατέθετε από την αρχή η γιαγιά του παιδιά και δεν εισακούστηκαν πουθενά».

Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης που καλείται να αποφασίσει για την τύχη του 17χρονου κατηγορούμενου.