Ποινική δίωξη για το κακούργημα της αρπαγής ανηλίκων κάτω των 14 ετών κατά συρροή και για το πλημμέλημα της έκθεσης σε βάρος ανηλίκων κατά συρροή ασκήθηκε από την εισαγγελέα ανηλίκων σε βάρος του 17χρονου o οποίος την περασμένη Τετάρτη άρπαξε ένα βρέφος 30 ημερών στο κέντρο του Πειραιά .

Ο συλληφθείς παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακρίτρια ανηλίκων, ενώ μαζί του συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου,ο οποίος οδηγήθηκε να δικαστεί από το Αυτόφωρο.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το απόγευμα συνελήφθη για την αρπαγή βρέφους 30 ημερών, το οποίο είχε βρεθεί το προηγούμενο βράδυ εγκαταλελειμμένο στην οδό Καλλιρόης, κοντά στην Ακρόπολη.

O 17χρονος σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν το ίδιο άτομο που τον περασμένο Μάιο είχε αρπάξει ένα μωρό μέσα σε σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια και το είχε εγκαταλείψει δίπλα σε κάδο απορριμμάτων στον Άλιμο.

Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει στους αστυνομικούς, ο 17χρονος είχε δηλώσει πως άρπαξε τα βρέφη για να καταδείξει ότι οι οικογένειες Ρομά δεν πρόσεχαν τα παιδιά τους.