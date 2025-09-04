Ένας ανήλικος συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης για την αρπαγή βρέφους 30 ημερών, το οποίο βρέθηκε χθες το βράδυ εγκαταλελειμμένο στην οδό Καλλιρόης, κοντά στην Ακρόπολη.

Πρόκειται για έναν 17χρονο, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι το ίδιο άτομο που τον περασμένο Μάιο είχε αρπάξει ένα μωρό μέσα σε σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια και το είχε εγκαταλείψει δίπλα σε κάδο απορριμμάτων στον Άλιμο. Ο νεαρός συνελήφθη στο σπίτι του στον Άλιμο από στελέχη του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στους αστυνομικούς, ο 17χρονος δήλωσε πως άρπαξε τα βρέφη για να καταδείξει ότι οι οικογένειες Ρομά δεν προσέχουν τα παιδιά τους.

Βίντεο-ντοκουμέντο που δείχνει τον 17χρονο να αρπάζει το βρέφος και στη συνέχεια να τρέπεται σε φυγή, έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Ο ίδιος άνδρας, αφού παίρνει το παιδί, το εγκαταλείπει αργότερα σε πάρκο κοντά στην Ακρόπολη.

Στο βίντεο του Mega, διακρίνεται ένας άνδρας να φορά τζιν παντελόνι και μαύρη μπλούζα, ενώ σπρώχνει ένα καρότσι στο οποίο βρίσκεται ένα βρέφος. Η κάμερα τον κατέγραψε να κινείται με το καρότσι στους δρόμους του Πειραιά, περίπου στις τέσσερις και δέκα το μεσημέρι.

Η υπόθεση συνδέεται με το περιστατικό που σημειώθηκε πριν από λίγους μήνες στον Άλιμο, όταν και τότε είχε βρεθεί ένα βρέφος εγκαταλελειμμένο, δίπλα σε κάδους απορριμμάτων.

Σε εκείνη την περίπτωση, υλικό από κάμερες ασφαλείας βοήθησε να ρίξει φως στο μυστήριο. Το μωρό βρισκόταν αρχικά στην αγκαλιά της γιαγιάς του, μέσα σε σούπερ μάρκετ, και κάποια στιγμή το πήρε ο άντρας που τη συνόδευε. Η γιαγιά υποστήριξε πως δεν αντιλήφθηκε πότε και πώς εξαφανίστηκε με το εγγονάκι της ο συγκεκριμένος άνδρας. Ευτυχώς, το παιδί εντοπίστηκε έγκαιρα και η ζωή του δεν κινδύνεψε.

Τον περασμένο Μάιο, η αρπαγή συνέβη μέσα σε σούπερ μάρκετ, ενώ, σύμφωνα με την τελευταία μαρτυρία, το νέο περιστατικό σημειώθηκε μέσα σε φαρμακείο. Και στις δύο περιπτώσεις, αναφέρεται η παρουσία ενός άνδρα που προσφέρθηκε να αγοράσει είδη πρώτης ανάγκης, όπως βρεφικό γάλα και πάνες.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει νέα έρευνα, αναζητώντας υλικό από κάμερες τόσο στο φαρμακείο όσο και στο πάρκο στο Κουκάκι, προκειμένου να εντοπιστεί το πρόσωπο που εγκατέλειψε το βρέφος στο σημείο. Αξιοσημείωτο είναι πως και στις δύο περιπτώσεις —τόσο τον Μάιο όσο και τώρα— φαίνεται να εμπλέκονται οικογένειες Ρομά που ασχολούνται με επαιτεία. Οι Αρχές προσπαθούν να ρίξουν φως στα σκοτεινά κυκλώματα όπου δρουν οργανωμένα μέλη, με οικονομικό όφελος για τους επικεφαλής τους.