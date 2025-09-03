Μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο ένα βρέφος 30 ημερών στην περιοχή της Ακρόπολης.

Το βρέφος εντόπισε συγκεκριμένα μέσα σε πάρκο μια 55χρονη γυναίκα από την Αλβανία και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία.

Λίγο μετά τον εντοπισμό του βρέφους, μια γυναίκα Ρομά εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα στα Καμίνια και ανέφερε πως παρέδωσε το παιδί σε άνδρα σε σούπερ μάρκετ κοντά στην Ακρόπολη, για να κάνει ψώνια, ωστόσο εκείνος πήρε το παιδί και εξαφανίστηκε.