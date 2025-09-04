Στη σύλληψη της φερόμενης ως μητέρα του βρέφους, ηλικίας 30 ημερών, το οποίο εντοπίστηκε μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ κοντά στην Ακρόπολη, προχώρησαν οι Αρχές.

Η γυναίκα που δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί αν είναι η μητέρα του βρέφους, πήγε σε ΑΤ στα Καμίνια και κατήγγειλε ότι άγνωστος άνδρας της άρπαξε το παιδί μέσα από τα χέρια ενώ ψώνιζε.

Η φερόμενη ως μητέρα του βρέφους συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, έχει σχηματιστεί σε βάρος της δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Πέμπτη (4/9) ενώπιον του εισαγγελέα.

Ωστόσο, γεννώνται ερωτήματα από το γεγονός ότι το παιδί χάθηκε στην Ακρόπολη και το περιστατικό αναφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα στην περιοχή των Καμινίων.

Υπενθυμίζεται ότι το παιδί εντοπίστηκε λίγο μετά τις 20:00 της Τετάρτης (3/9) από μία 54χρονη γυναίκα από την Αλβανία, μέσα σε ένα καρότσι σούπερ μάρκετ, σε πάρκο επί της λεωφόρου Καλλιρόης.

Η Αστυνομία αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας τόσο από το σούπερ μάρκετ όσο και από το πάρκο για να δουν ποιος εγκατέλειψε το βρέφος στο σημείο.