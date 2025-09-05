Τραγωδία εκτυλίχθηκε στη συμβολή Κωνσταντινουπόλεως και Λεωφόρου Αθηνών στον Βοτανικό το πρωί της Παρασκευής (5/9).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πεζός παρασύρθηκε από τρένο, την ώρα που υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε στην σιδηροδρομική γραμμή, πιθανώς διασχίζοντας την, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από τρένο της Hellenic Tran που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Κιάτο.

Σημειώνεται πως στο σημείο υπάρχει αφύλακτη διάβαση, ενώ οι Αρχές ερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, προκειμένου να ανασύρουν τον άνδρα από τη σιδηροδρομική γραμμή.