Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου οι δοκιμαστικές πτήσεις για την Athens Flying Week 2025, που πραγματοποιήθηκαν στην αεροπορική βάση της Τανάγρας.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, όλες οι προετοιμασίες έχουν ολοκληρωθεί, και το διήμερο αεροπορικό υπερθέαμα είναι έτοιμο να καθηλώσει το κοινό στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου.

Αναμένεται κοσμοσυρροή στην 114 Πτέρυγα Μάχης

Χιλιάδες λάτρεις του μεγαλύτερου Airshow της Ανατολικής Μεσογείου θα κατακλύσουν και φέτος την έδρα της 114 Πτέρυγας Μάχης, υπογραμμίζουν οι διοργανωτές. Η διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει θεατές από όλη τη χώρα αλλά και από το εξωτερικό, οι οποίοι θα ζήσουν μοναδικές στιγμές αεροπορικής δράσης.

Εντυπωσιακές συμμετοχές από Ελλάδα και εξωτερικό

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει εντυπωσιακές συμμετοχές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μεταξύ άλλων, το γαλλικό Rafale Solo Display, τα Eurofighter της Γερμανίας και της Σαουδικής Αραβίας, τα ιταλικά Tornado, καθώς και τα θρυλικά F-4 Phantom, F-16, Rafale, Mirage 2000-5, M-346 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, θα δώσουν δυναμικό παρών στη διοργάνωση.

Φυσικά, δεν θα μπορούσαν να λείπουν η «εθνική ομάδα» των αεροπορικών επιδείξεων, το F-16 «ΖΕΥΣ» και το T-6 «Δαίδαλος», αλλά και όλα τα πτητικά μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων!