Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη αεροπορική γιορτή ξεκίνησε! Στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου «απογειωνόμαστε» με την Athens Flying Week – Tanagra International Airshow, δηλαδή τη μεγαλύτερη αεροπορική επίδειξη της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία επιστρέφει πιο δυνατή και πιο εντυπωσιακή από ποτέ στην Αεροπορική Βάση της Τανάγρας. Δεκάδες μαχητικά, ακροβατικά και μεταφορικά αεροσκάφη, τουλάχιστον 16 διεθνείς συμμετοχές, υπόσχονται όπως κάθε χρόνια ένα καθηλωτικό αεροπορικό σόου για χιλιάδες φίλους της Athens Flying Week. Η διοργάνωση που έχει γίνει πλέον θεσμός, θα φιλοξενήσει και φέτος τα πιο σύγχρονα αεροπλάνα και ελικόπτερα, αλλά και ιπτάμενους θρύλους του παρελθόντος!

Μία εκδήλωση με «πρωταγωνιστές» τα ,αχητικά από Ελλάδα και εξωτερικό

Στην πρώτη γραμμή της Athens Flying Week 2025 βρίσκονται τα γαλλικά Rafale, με το Rafale SoloDisplay να επιστρέφει στην Τανάγρα με ανανεωμένο πρόγραμμα που «κόβει» την ανάσα, το γερμανικό Eurofighter Typhoon της TaktLwG31 “Boelcke”, το οποίο θα εμφανιστεί για πρώτη φορά μπροστά στο ελληνικό κοινό και θα αφήσει τους πάντες με το στόμα ανοιχτό, το εντυπωσιακό ιταλικό Tornado που κάνει επίσης ντεμπούτο στην Τανάγρα και το AW139, τα αυστριακά Pilatus PC-7 που μαγεύουν μικρούς και μεγάλους, όπως και τα PC-9 από τη Σλοβενία.

Ωστόσο, οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ, αφού στην φετινή Athens Flying Week 2025, θα βρεθεί και το συγκλονιστικό Eurofighter Typhoon της Βασιλικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και οι ακροβάτες των αιθέρων Phoenix Paramotor οι οποίοι θα εντυπωσιάσουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς θεατές.

Φυσικά, από τη μεγαλύτερη αεροπορική γιορτή δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα Demo Teams της Πολεμικής Αεροπορίας, με το F-16 ΖΕΥΣ και το Τ-6 Δαίδαλος να μοιράζουν συγκινήσεις και αδρεναλίνη στο κοινό! Μαζί τους, θα πετάξουν και τα F-16 Viper, τα Rafale, τα Mirage 2000-5, τα ολοκαίνουργια Μ-346 και τα θρυλικά F-4 Phantom, τα οποία αποτελούν το «ιερό δισκοπότηρο» των απανταχού φίλων της αεροπορίας.

Μαζί με τη dream team της Πολεμικής Αεροπορίας, στην Athens Flying Week 2025 θα λάβουν μέρος και όλα τα πτητικά μέσα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε εντυπωσιακούς σχηματισμούς και σύνθετα σενάρια με τη συμμετοχή τμημάτων Ειδικών Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ.

Εντυπωσιακές πτήσεις με τους ιπτάμενους θρύλους των αιθέρων

Η φετινή διοργάνωση Athens Flying Week μας «ταξιδεύει» στον χρόνο, αφού εκτός από τα σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη φιλοξενεί και θρυλικά Warbirds, όπως το Supermarine Spitfire MJ755 και το Τ6 Harvard που επανήλθαν σε πτήσιμη κατάσταση έπειτα από τη δωρεά του ιδρύματος «Ίκαρος» και μετά από δεκαετίες επιστρέφουν ξανά στους ελληνικούς ουρανούς. Επίσης, από τη μεγαλύτερη γιορτή της αεροπορίας δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι πολιτικές συμμετοχές, όπως ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού Luca Bertossio και o εκπληκτικός Frank Van Houten γνωστός και ως Dutch Rush με το Sukhoi 26MX.

Εκτός από τα μοναδικά εναέρια displays, στην Athens Flying Week ξεχωρίζει και η στατική έκθεση με όλα τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα που συμμετέχουν στο Airshow. Μάλιστα, για μία ακόμη χρόνια θα υπάρχει στον χώρο η εμπορική έκθεση με αναμνηστικά και ενθύμια από την Πολεμική Αεροπορία και όλους τους συμμετέχοντες, αλλά και τις αεροπορικές σχολές από τις οποίες μπορούμε να ενημερωθούμε σχετικά με τη σταδιοδρομία στην πολεμική, τη γενική ή την πολιτική αεροπορία. Η μεγάλη αεροπορική γιορτή θα κορυφωθεί με το πάρτι της Red Bull το βράδυ του Σαββάτου με καλεσμένη την DJ Xenia Ghali.

Η Athens Flying Week και ο συνδιοργανωτής, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, έχουν ετοιμάσει για εμάς μία αξέχαστη αεροπορική εμπειρία, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη στήριξη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, των Γενικών Επιτελείων (ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ) και του ΕΟΤ. Εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να εξασφαλίσουμε εγκαίρως τη θέση μάς μέσω του more.com και του επίσημου δικτύου μεταπωλητών, κλείνοντας σήμερα κιόλας το εισιτήριο που θα μας…απογειώσει!