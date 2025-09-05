Η καναδική οικονομία βρέθηκε προ εκπλήξεως με τα τελευταία στοιχεία για την απασχόληση. Τον Αύγουστο χάθηκαν 65.600 θέσεις εργασίας, τη στιγμή που οι αναλυτές περίμεναν –έστω οριακά– θετικό πρόσημο με δημιουργία 5.000 νέων θέσεων. Η ανεργία εκτινάχθηκε στο 7,1%, ποσοστό που δείχνει την ένταση της ύφεσης που προκαλείται από τον εμπορικό πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι τομείς που υπέστησαν τη μεγαλύτερη ζημιά είναι αυτοί που βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή» των αμερικανικών δασμών: η βιομηχανία, οι μεταφορές και οι επαγγελματικές υπηρεσίες. Πρόκειται για κλάδους με ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνολική απασχόληση της χώρας, γεγονός που εξηγεί την απότομη επιδείνωση των στοιχείων. Η εικόνα δείχνει ένα παραγωγικό μοντέλο που πιέζεται, με άμεσες συνέπειες για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων προκάλεσε άμεση αντίδραση στις αγορές. Η απόδοση των καναδικών κρατικών ομολόγων διετίας υποχώρησε, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν μειώσεις επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα. Ταυτόχρονα, το καναδικό δολάριο εμφάνισε σημαντικές διακυμάνσεις έναντι του αμερικανικού, επιβεβαιώνοντας την αβεβαιότητα που κυριαρχεί.

Η Τράπεζα του Καναδά είχε διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στις τρεις τελευταίες συνεδριάσεις της, επιδιώκοντας να ισορροπήσει ανάμεσα στον υψηλό πληθωρισμό και τη διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας. Ωστόσο, η αιφνίδια αύξηση της ανεργίας αλλάζει τα δεδομένα. Οι αγορές εκτιμούν πλέον ως ιδιαίτερα πιθανό ένα επικείμενο «κόψιμο» επιτοκίων, σε μια προσπάθεια στήριξης της απασχόλησης και αποτροπής βαθύτερης ύφεσης.

Η εικόνα που διαμορφώνεται προκαλεί πολιτική ανησυχία. Η κυβέρνηση Τρουντό βρίσκεται αντιμέτωπη με την κριτική ότι δεν κατόρθωσε να θωρακίσει την οικονομία απέναντι στις εμπορικές πιέσεις από την Ουάσινγκτον. Η συρρίκνωση της απασχόλησης σε τομείς-κλειδιά όπως η βιομηχανία και οι μεταφορές δημιουργεί φόβους για περαιτέρω κοινωνικές εντάσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές που εξαρτώνται έντονα από τη μεταποίηση και τις εξαγωγές.

Παράλληλα, η συζήτηση για το μέλλον της καναδικής οικονομίας φουντώνει. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η χώρα χρειάζεται στρατηγική διαφοροποίησης, ώστε να μειώσει την εξάρτησή της από τις ΗΠΑ και να επενδύσει σε νέους τομείς όπως η πράσινη ενέργεια, η τεχνολογία και οι υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η αιφνίδια κατάρρευση της αγοράς εργασίας στον Καναδά λειτουργεί ως ισχυρό καμπανάκι κινδύνου. Οι απώλειες θέσεων και η άνοδος της ανεργίας αποτυπώνουν το εύθραυστο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί από τον εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ. Η απάντηση της Τράπεζας του Καναδά και τα μέτρα που θα λάβει η κυβέρνηση θα κρίνουν αν η χώρα θα καταφέρει να σταθεροποιηθεί ή αν βαδίζει προς μια νέα περίοδο ύφεσης και αβεβαιότητας.