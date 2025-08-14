Οι μεγάλες πυρκαγιές στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά δεν αποτελούν πλέον φαινόμενο μόνο της θερινής περιόδου, αλλά απειλή καθ’όλη τη διάρκεια του έτους. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος και σε μία προσπάθεια να τις αντιμετωπίσουν εγκαίρως και πιο αποτελεσματικά, επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας ανέπτυξαν μέθοδο σύμφωνα με βάση την οποία μπορούν να προβλέψουν πού και πότε ενδέχεται να ξεσπάσουν εστίες.

Η ερευνητική ομάδα εφάρμοσε δίκτυο αισθητήρων που ελέγχουν τις συνθήκες όπως η θερμότητα, ο άνεμος και η υγρασία και με τα δεδομένα αυτά τροφοδότησαν τεχνολογικά εργαλεία που βοηθούν τους αρμοδίους να προβλέπουν την απειλή, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία ζωών, υποδομών και οικοσυστημάτων.

Παράλληλα, ανέπτυξαν και δίκτυο με κάμερες που επιτρέπει την ανίχνευση καπνού και φλόγας αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των ενεργών πυρκαγιών για τη διαχείρισή τους.

«Οι πυρκαγιές που βλέπω τώρα δεν είναι οι ίδιες που είδα πριν από 10 με 15 χρόνια. Είναι ένα διαφορετικό θηρίο», αναφέρει ο Μάθιου Μπουρμπονέ, πρώην πυροσβέστης και ερευνητής στο καναδικό πανεπιστήμιο.

«Οι κάμερες και η τεχνολογία από μόνες τους δεν μειώνουν τον κίνδυνο, εκτός αν τις χρησιμοποιούμε ενεργά για τη διαχείριση του τοπίου και την πρόληψη καταστροφών πριν ξεκινήσουν», σημείωσε.

Ενσωματώνοντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σε έναν πίνακα ελέγχου, το σύστημα στοχεύει να βοηθήσει τις τοπικές αρχές και τις ομάδες έκτακτης ανάγκης να ενεργήσουν γρήγορα και αποτελεσματικά. Το έργο συνδυάζει τη μηχανική καινοτομία με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, προσφέροντας λύσεις για σχολεία, νοσοκομεία και άλλες υποδομές σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

«Στόχος μας ήταν να διασφαλίσουμε ότι οι κατάλληλοι άνθρωποι θα έχουν τις σωστές πληροφορίες την κατάλληλη στιγμή», εξήγησε η Σρέϊα Σαξένα, προπτυχιακή φοιτήτρια στις Επιστήμες των Υπολογιστών που συμμετείχε στην έρευνα.