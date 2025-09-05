Με φοροελαφρύνσεις στο «καλάθι» του μεταβαίνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μετά από ένα διάστημα έξι ετών, η κυβέρνηση φέρνει μια νέα φορολογική κλίμακα για τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν οι φορολογούμενοι το 2026 με τους έχοντες εισοδήματα από 10.000 έως 50.000 ευρώ και τις οικογένειες με παιδιά να έχουν μπει σε πρώτο πλάνο.

Το πακέτο με τα μέτρα του 2026, το οποίο θα κινηθεί πάνω από 1,6 δισ. ευρώ και θα ενσωματώνει παρεμβάσεις στη φορολογία, το δημογραφικό, το στεγαστικό και το συνταξιοδοτικό. Αν προστεθούν και τα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί και νομοθετηθεί για την επιστροφή ενοικίου και τη στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων, που θα δοθούν για πρώτη φορά τον Νοέμβριο και θα είναι μόνιμα, το πακέτο ξεπερνάει τα 2,2 δισ. ευρώ.

Χαρακτηριστικά είναι τα όσα ανέφερε κατά τη συνέντευξη Τύπου που έδωσε την Πέμπτη το βράδυ ο υπουργός Επικρατείας ‘Ακης Σκέρτσος.

Και πρώτα, για το δημογραφικό, αυτή τη «βραδυφλεγή βόμβα», όπως την χαρακτήρισε. Για το πρόβλημα αυτό προανήγγειλε ότι «ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί εκτενώς σε αυτό». Τα μέτρα που θα ανακοινώσει θα έχουν «σαφέστατο δημογραφικό πρόσημο, θα είναι μέτρα ουσίας», σημείωσε χαρακτηριστικά με την ταυτόχρονη διαπίστωση ότι «καμία αναπτυγμένη οικονομία δεν έχει καταφέρει να το λύσει».

Σε θέματα οικονομίας και λειτουργίας αγοράς, διεμήνυσε ότι «αυτή η κυβέρνηση έχει δείξει ότι δεν φοβάται να συγκρουσθεί με τις μεγαλύτερες εταιρείες ή να επιβάλλει δύσκολα μέτρα σε μεγάλες επιχειρήσεις όταν βλέπουμε να μην λειτουργούν με όρους θεμιτού ανταγωνισμού». Και στο σημείο αυτό, θύμισε την έκτακτη φορολογία που η κυβέρνηση επέβαλε στην αγορά ενέργειας, την παρέμβαση, και μάλιστα δις, στην τραπεζική αγορά, επίσης τις παρεμβάσεις στην ασφαλιστική αγορά.

Για τη στεγαστική κρίση «έχουμε σχεδιάσει για πρώτη φορά μια στρατηγική με 43 μέτρα, τα οποία στοιχίζουν 6,5 δισεκ.», τα οποία και παρέθεσε ακολούθως ο υπουργός Επικρατείας. Μίλησε, όμως, και για άλλες κοινωνικές πολιτικές, όπως το δωρεάν ψηφιακό φροντιστήριο, τις πολιτικές στο χώρο της υγείας που μειώνουν τις σχετικές δαπάνες και αφορούν 6-7 εκατ. πολίτες ή ακόμη και το σύνολο του ενήλικου πληθυσμού.

Πώς διαμορφώνεται η νέα φορολογική κλίμακα

Πληροφορίες αναφέρουν, ότι η νέα φορολογική κλίμακα έχει σχεδιαστεί με «έξυπνο» τρόπο που θα ξεκλειδώνει μεγαλύτερες ελαφρύνσεις για φορολογούμενους με προστατευόμενα τέκνα και ειδικά για τους πολύτεκνους, με τον Κωστή Χατζηδάκη να τονίζει ότι «οι οικογένειες με περισσότερα παιδιά θα έχουν κεντρικό ρόλο στις φοροελαφρύνσεις». Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, πάνω από 1,3 εκατ. οικογένειες έχουν παιδιά με 9 στις 10 να έχουν έως 2 προστατευόμενα τέκνα. Περίπου 130.000 οικογένειες έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά.

Οι παρεμβάσεις στο αφορολόγητο θα είναι στοχευμένες, καθώς σήμερα περίπου 2 εκατ. φορολογούμενοι βρίσκονται στη ζώνη της μηδενικής επιβάρυνσης. «Με τη μείωση άμεσων φόρων, η κυβέρνηση εξασφαλίζει, ότι τα χρήματα που θα φύγουν από τα κρατικά ταμεία θα πάνε στην τσέπη των πολιτών. Με την καταβολή του μισθού ή της σύνταξης του Ιανουαρίου οι φορολογούμενοι με ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ θα διαπιστώσουν μείωση της παρακράτησης φόρου. Το ζητούμενο είναι, σε συνδυασμό και με τις ονομαστικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις για το 2026, να προκύψει μια «καθαρή» αύξηση του μισθού, δηλαδή να μένουν περισσότερα χρήματα στην τσέπη των φορολογούμενων.

«Η μείωση των άμεσων φόρων θα οδηγήσει σε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Που είναι διπλά χρήσιμη λόγω και της συσσωρευμένης ακρίβειας των τελευταίων ετών όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες», υποστήριξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, σημείωσε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Παραδείγματα:

– 616.119 οικογένειες με 1 παιδί πλήρωσαν συνολικά φόρο εισοδήματος 2 δισ. ευρώ.

– 536.495 οικογένειες με 2 παιδιά πλήρωσαν συνολικά φόρο εισοδήματος 2,18 δισ. ευρώ

– 108.067 οικογένειες με 3 παιδιά πλήρωσαν συνολικά 381,39 εκατ. ευρώ φόρο για τα εισοδήματά τους

Ο συνολικός αριθμός των πολυτέκνων οικογενειών, ανήλθε σε 22.542 ενώ ο συνολικός φόρος εισοδήματος που κατέβαλαν ήταν 55,76 εκατομμύρια ευρώ.

Τι θα ισχύσει με τους ένστολους

Μια ακόμα κοινωνική ομάδα που αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ είναι οι ένστολοι. Ο πρωθυπουργός πρόκειται να ανακοινώσει ένα νέο γύρο αυξήσεων, από το 2026, με το ακριβές ποσοστό της αύξησης να είναι ακόμα άγνωστο.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιουλίου 2025, τέθηκε σε εφαρμογή η χορήγηση του νέου επιδόματος «Ιδιαίτερων Συνθηκών Εργασίας και Επικινδυνότητας» ύψους 100 ευρώ μηνιαίως, το οποίο καλύπτει όλα τα στελέχη, ανεξαρτήτως βαθμού ή προϋπηρεσίας.

Ακόμα από την 1η Οκτωβρίου, πάνω από 80.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων θα δουν νέες αυξήσεις που φτάνουν συνολικά το 20% σε σχέση με τον Μάρτιο. Παρόμοια αύξηση προβλέπεται και για την Ελληνική Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το Λιμενικό, με τις τελικές αποδοχές τους να αυξάνονται επίσης από 13% έως 20%.