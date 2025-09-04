«Είναι η ώρα για μείωση των φόρων της μεσαίας τάξης». Με τη δήλωση αυτή, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δίνει το στίγμα της νέας φορολογικής μεταρρύθμισης που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο από το βήμα της ΔΕΘ.

Υστερα από έξι χρόνια, η κυβέρνηση φέρνει μια νέα φορολογική κλίμακα για τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν οι φορολογούμενοι το 2026 με τους έχοντες εισοδήματα από 10.000 έως 50.000 ευρώ και τις οικογένειες με παιδιά να έχουν μπει σε πρώτο πλάνο.

Δυο 24ωρα πριν από την έναρξη της 89ης Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης, Μέγαρο Μαξίμου και οικονομικό επιτελείο «κλείδωσαν» το πακέτο με τα μέτρα του 2026, το οποίο θα κινηθεί πάνω από 1,6 δισ. ευρώ και θα ενσωματώνει παρεμβάσεις στη φορολογία, το δημογραφικό, το στεγαστικό και το συνταξιοδοτικό. Αν προστεθούν και τα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί και νομοθετηθεί για την επιστροφή ενοικίου και τη στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων, που θα δοθούν για πρώτη φορά τον Νοέμβριο και θα είναι μόνιμα, το πακέτο ξεπερνάει τα 2,2 δισ. ευρώ.

Νέα φορολογική κλίμακα

Πληροφορίες αναφέρουν, ότι η νέα φορολογική κλίμακα έχει σχεδιαστεί με «έξυπνο» τρόπο που θα ξεκλειδώνει μεγαλύτερες ελαφρύνσεις για φορολογούμενους με προστατευόμενα τέκνα και ειδικά για τους πολύτεκνους, με τον Κωστή Χατζηδάκη να τονίζει ότι «οι οικογένειες με περισσότερα παιδιά θα έχουν κεντρικό ρόλο στις φοροελαφρύνσεις». Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, πάνω από 1,3 εκατ. οικογένειες έχουν παιδιά με 9 στις 10 να έχουν έως 2 προστατευόμενα τέκνα. Περίπου 130.000 οικογένειες έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά.

Οι παρεμβάσεις στο αφορολόγητο θα είναι στοχευμένες, καθώς σήμερα περίπου 2 εκατ. φορολογούμενοι βρίσκονται στη ζώνη της μηδενικής επιβάρυνσης. «Με τη μείωση άμεσων φόρων, η κυβέρνηση εξασφαλίζει, ότι τα χρήματα που θα φύγουν από τα κρατικά ταμεία θα πάνε στην τσέπη των πολιτών. Είναι μια προσέγγιση δικαιοσύνης και κοινής λογικής» υπογραμμίζει ο Κωστής Χατζηδάκης (ΕΡΤ). Το όφελος για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους θα φανεί άμεσα. Με την καταβολή του μισθού ή της σύνταξης του Ιανουαρίου οι φορολογούμενοι με ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ θα διαπιστώσουν μείωση της παρακράτησης φόρου. Το ζητούμενο είναι, σε συνδυασμό και με τις ονομαστικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις για το 2026, να προκύψει μια «καθαρή» αύξηση του μισθού, δηλαδή να μένουν περισσότερα χρήματα στην τσέπη των φορολογούμενων.

«Η μείωση του ΦΠΑ που προτείνει η αντιπολίτευση μπορεί να είναι ένα δωράκι σε πονηρούληδες και εξυπνούληδες που θα βάλουν ένα μέρος του οφέλους στην τσέπη» υπογραμμίζει ο Κωστής Χατζηδάκης ξεκαθαρίζοντας ότι το πακέτο της ΔΕΘ δεν θα περιλαμβάνει μειώσεις έμμεσων φόρων. «Η μείωση των άμεσων φόρων θα οδηγήσει σε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Που είναι διπλά χρήσιμη λόγω και της συσσωρευμένης ακρίβειας των τελευταίων ετών όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες», υποστήριξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Οσον αφορά τον 13ο μισθό, την επαναφορά του οποίου ζητά η αντιπολίτευση, ο Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε ότι «αν εφαρμοζόταν η πρόταση της αντιπολίτευσης δεν θα έμενε χώρος για ελαφρύνσεις σε μισθωτούς, συνταξιούχους, τη μεσαία τάξη συνολικά».