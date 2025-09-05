Όταν η Nissan παρουσίασε το ανασχεδιασμένο Z το 2022, το κοινό το υποδέχτηκε ως την αναβίωση ενός ιαπωνικού σπορ συμβόλου με προσιτό χαρακτήρα. Δύο χρόνια αργότερα, η κορυφαία έκδοση Z Nismo του 2024 κυκλοφόρησε αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο 9 σχέσεων, γεγονός που προκάλεσε απογοήτευση στους λάτρεις της αυθεντικής οδήγησης. Ωστόσο, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της Nissan Αμερικής, Κριστιάν Μευνιέ, το μοντέλο θα αποκτήσει σύντομα και χειροκίνητη έκδοση.

Το νέο Z Nismo θα εξοπλίζεται με το εξατάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο που ήδη χρησιμοποιείται στο απλό Z coupe, πιθανότατα με βελτιώσεις ώστε να αντέχει την αυξημένη ισχύ. Έτσι, η ισχυρότερη εκδοχή του ιαπωνικού κουπέ – με 420 ίππους – θα προσφέρεται πλέον και με «stick shift», όπως ζητούσαν οι φανατικοί υποστηρικτές του μοντέλου.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο 3λιτρος V6 biturbo, ο οποίος αποδίδει 420 ίππους και 520 Nm ροπής, αυξημένος κατά 20 ίππους και 46 Nm σε σχέση με την απλή έκδοση. Η βελτίωση αυτή προήλθε χάρη σε αναβαθμίσεις στο σύστημα ψύξης, την πίεση υπερπλήρωσης και τον χρονισμό ανάφλεξης. Παράλληλα, η ανάρτηση έχει ενισχυθεί με ειδικές αντιστρεπτικές ράβδους της Nismo, πιο σφιχτά ελατήρια και αποσβεστήρες με πιο ακριβείς ρυθμίσεις.

Η γκάμα του Nissan Z 2025 ξεκινά από περίπου 40.000 ευρώ για την έκδοση Sport, με την Performance να φτάνει περίπου τις 49.000 ευρώ. Το αυτόματο Z Nismo κοστολογείται γύρω στις 61.500 ευρώ, ενώ η τιμή της χειροκίνητης έκδοσης αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 60.000 και 62.000 ευρώ, αποτελώντας μια πρόταση υψηλών επιδόσεων που παραμένει πιστή στις παραδοσιακές οδηγικές αξίες.