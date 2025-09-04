Σε τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων», που συγκάλεσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να διακόψουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου και να εντείνουν την οικονομική πίεση προς την Κίνα.

Σύμφωνα με το Reuters o Τραμπ τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να χρηματοδοτεί εμμέσως τη ρωσική πολεμική προσπάθεια μέσω της αγοράς ενεργειακών προϊόντων από τη Μόσχα. Όπως ανέφερε, η Ρωσία έχει αποκομίσει περίπου 1,1 δισ. ευρώ από τις πωλήσεις καυσίμων στην Ε.Ε. μέσα σε έναν χρόνο.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος προέτρεψε τους Ευρωπαίους ηγέτες να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στην Κίνα, κατηγορώντας το Πεκίνο για οικονομική στήριξη της Ρωσίας στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Η συνεδρίαση είχε ως βασικό αντικείμενο τη συντονισμένη ενίσχυση της Ουκρανίας απέναντι στη συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή.

Μακρόν: Έτοιμες οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε ότι το σχέδιο για τις εγγυήσεις ασφάλειας προς την Ουκρανία είναι πλέον έτοιμο, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας της χώρας. Ο Μακρόν επισήμανε πως η Γαλλία και οι σύμμαχοί της, σε στενή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι έτοιμοι να συντονίσουν περαιτέρω κυρώσεις κατά της Ρωσίας, η οποία συνεχίζει τις επιθέσεις και επιδιώκει να καθυστερήσει την ειρηνευτική διαδικασία.

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι 35 κράτη συμμετέχουν στην πρωτοβουλία για τις εγγυήσεις ασφάλειας, οι οποίες περιλαμβάνουν στρατιωτική και πολιτική στήριξη, με σκοπό να εξοπλιστεί και να αναγεννηθεί ο ουκρανικός στρατός ώστε να αντισταθεί στις επιθέσεις της Μόσχας. Επιπλέον, επεσήμανε την πρόθεση πολλών χωρών να εμπλακούν ενεργά «στη στεριά, στη θάλασσα ή στον αέρα» για την προστασία των πολιτών της Ουκρανίας και τη διατήρηση της εκεχειρίας όταν αυτή επιτευχθεί.

Guerre en Ukraine: “Le camp de la paix est dans toutes les capitales européennes”, indique Emmanuel Macron pic.twitter.com/mLH7DVcBKS — BFMTV (@BFMTV) September 4, 2025

Ο Μακρόν ανέφερε ότι βρίσκεται σε επαφή με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος έχει επιβεβαιώσει την πρόθεσή του να συμμετάσχει στην συμμαχία και να στηρίξει το σχέδιο. Σε περίπτωση που η Ρωσία αρνηθεί τους όρους, ο Μακρόν προειδοποίησε ότι θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, καθώς «η παραβίαση του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή».

Guerre en Ukraine: “Si la Russie continue de refuser des discussions de paix concrètes, nous prendrons des sanctions”, prévient Emmanuel Macron pic.twitter.com/tRXN7w1LKq — BFMTV (@BFMTV) September 4, 2025

Ζελένσκι: Να τερματίσουμε τον πόλεμο άμεσα με ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας και ενίσχυση του στρατού

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η χώρα του επιδιώκει τον ταχύτερο δυνατό τερματισμό του πολέμου, με την προϋπόθεση να υπάρξουν μακροχρόνιες εγγυήσεις ασφάλειας. Υπογράμμισε ότι παρά τις επανειλημμένες προσκλήσεις για ειρηνικές συνομιλίες, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει μέχρι στιγμής απορρίψει κάθε πρόσκληση, ενώ η πίεση μέσω κυρώσεων δείχνει να έχει σημαντική επίδραση στην οικονομία της Ρωσίας.

Ο Ζελένσκι επισήμανε πως η ενίσχυση του ουκρανικού στρατού αποτελεί βασικό στοιχείο των εγγυήσεων, και αναφέρθηκε στην ανάγκη ανάπτυξης και προμήθειας όπλων, καθώς και στην εκπαίδευση στρατιωτικού προσωπικού. Τόνισε επίσης ότι οι γραμμές παραγωγής όπλων στην Ευρώπη χρειάζονται ενίσχυση και αύξηση της δυναμικότητάς τους, ώστε να υποστηριχθεί αποτελεσματικότερα η χώρα του. Τέλος, υπογράμμισε ότι το κλειδί για τον τερματισμό του πολέμου είναι η στέρηση πόρων από τη ρωσική πολεμική μηχανή, μέσω εντατικοποίησης των οικονομικών κυρώσεων.