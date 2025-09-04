Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαμήνυσε πως παραμένει αποφασισμένος να προωθήσει μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, παρά το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί αναφορικά με το ενδεχόμενο νέων διαπραγματεύσεων μεταξύ του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με το CBS News, ο Τραμπ, σε τηλεφωνική συνέντευξή του, υπογράμμισε: «Το παρακολουθώ, το βλέπω και μιλάω γι’ αυτό με τον Πρόεδρο Πούτιν και τον Πρόεδρο Ζελένσκι. Κάτι θα συμβεί, αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμοι. Αλλά κάτι θα συμβεί. Θα το φέρουμε σε πέρας».

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλυψε πως σχεδιάζει να ξεκινήσει νέες επαφές μέσα στις επόμενες ημέρες για το ζήτημα της Ουκρανίας. Η προηγούμενη σύνοδος κορυφής με τον Πούτιν, που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο στην Αλάσκα, δεν απέδωσε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Σύμφωνα με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ αναμένεται να συνομιλήσει τηλεφωνικά με τον Ζελένσκι.

Συνεχιζόμενα εμπόδια στη διαπραγμάτευση

Από την πλευρά της Μόσχας, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ανοιχτός σε πιθανή συνάντηση με τον Ζελένσκι στη ρωσική πρωτεύουσα, με την προϋπόθεση ότι μια τέτοια συνάντηση θα είναι καλά προετοιμασμένη και θα οδηγήσει σε ουσιαστικά αποτελέσματα. Ωστόσο, ο ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών απέρριψε το ενδεχόμενο πραγματοποίησης της συνάντησης στη Μόσχα.

Ο Τραμπ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη συνεχιζόμενη βία ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, ωστόσο τόνισε ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για μια βιώσιμη ειρηνευτική λύση. «Πιστεύω ότι θα το ξεκαθαρίσουμε. Ειλικρινά, αυτή της Ρωσίας πίστευα ότι θα ήταν από τις πιο εύκολες μεταξύ εκείνων (των συγκρούσεων) που σταμάτησα, αλλά φαίνεται ότι είναι κάτι που είναι λίγο πιο δύσκολο από μερικές από τις άλλες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Διεθνείς σχέσεις και πολιτικές ισορροπίες

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο Τραμπ αναφέρθηκε στην παρουσία του Πούτιν, του κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ και του βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν σε επίσημη τελετή της Κίνας για την επέτειο του τέλους του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. «Καταλαβαίνω το λόγο που το έκαναν και ήλπιζαν ότι παρακολουθούσα και παρακολουθούσα. Η σχέση μου με όλους αυτούς είναι πολύ καλή. Θα διαπιστώσουμε πόσο καλή είναι τις επόμενες μία ή δύο εβδομάδες», είπε ο αμερικανός πρόεδρος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τραμπ είχε εκφράσει δημόσια τη «μεγάλη απογοήτευσή» του από τον Πούτιν και με ανάρτησή του στο Truth Social έκανε λόγο για πιθανή «συνωμοσία» ανάμεσα στους Σι, Πούτιν και Κιμ κατά των ΗΠΑ. Το Κρεμλίνο, με τη σειρά του, διέψευσε ότι ο Πούτιν συνωμοτεί εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, αποδίδοντας ειρωνικό χαρακτήρα στις δηλώσεις Τραμπ.

Ο Πούτιν επεσήμανε, τέλος, ότι όλες οι χώρες με τις οποίες η Ρωσία είχε συνομιλίες στην Κίνα υποστήριξαν την πραγματοποίηση της ρωσοαμερικανικής συνόδου κορυφής στην Αλάσκα, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να συμβάλουν στην κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.