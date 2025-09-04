Περίπου 30 ηγέτες διεθνών κρατών πραγματοποιούν σήμερα συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξετάζοντας τις πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο, στην περίπτωση που επιτευχθεί εκεχειρία με τη Ρωσία. Ο στόχος της συνόδου αυτής είναι να επιτευχθεί συναίνεση και να ασκηθεί κατάλληλη πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να στηρίξουν ενεργά τις προσπάθειες του λεγόμενου «συνασπισμού των προθύμων».

Στην κρίσιμη αυτή σύνοδο, η οποία διεξάγεται τόσο με φυσική παρουσία όσο και με τηλεδιάσκεψη, συμμετέχουν κυρίως ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και η Τουρκία, η Αυστραλία και ο Καναδάς. Εδώ και μήνες διεξάγονται διαρκείς διαβουλεύσεις για τον καθορισμό των στρατιωτικών συνεισφορών τους στην Ουκρανία, με πρωταρχικό στόχο την αποτροπή οποιασδήποτε νέας επιθετικής ενέργειας από τη Ρωσία, σε ένα μελλοντικό περιβάλλον εκεχειρίας.

Αμερικανική Εμπλοκή: Κρίσιμος Παράγοντας στις Εγγυήσεις

Παρά τις έντονες προσπάθειες ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας προσκρούει σε διεθνή εμπόδια, καθώς αρκετά κράτη έχουν καταστήσει σαφές ότι οποιοσδήποτε στρατιωτικός ρόλος της Ευρώπης απαιτεί διασφαλίσεις από τις ΗΠΑ, οι οποίες θα λειτουργούν ως βασικός πυλώνας ασφαλείας. Μέχρι στιγμής, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει προβεί σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις επί του ζητήματος.

Όπως δήλωσε χθες ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι δίπλα του στο Παρίσι, οι ηγέτες του συνασπισμού προτίθενται να εγκρίνουν σχέδια εγγυήσεων ασφαλείας που έχουν οριστικοποιηθεί από τις στρατιωτικές τους ηγεσίες. Σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους, τα τεχνικά σχέδια έχουν ολοκληρωθεί, ωστόσο οι λεπτομέρειές τους παραμένουν αδιευκρίνιστες σε αυτό το στάδιο.

Ο ίδιος ο Μακρόν δήλωσε: «Είμαστε έτοιμοι, εμείς οι Ευρωπαίοι, να παράσχουμε εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία» και συμπλήρωσε πως «είμαστε έτοιμοι για μια στιβαρή ειρήνη για την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους, όμως το κρίσιμο ζήτημα είναι η ειλικρίνεια της Ρωσίας».

Πολιτικό Μήνυμα Προς Ουάσινγκτον

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι στόχο έχουν να στείλουν ηχηρό πολιτικό μήνυμα στις ΗΠΑ για την απουσία ουσιαστικής προόδου στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μετά την πρόσφατη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ελπίζουν να ωθήσουν τη διοίκηση Τραμπ να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στη Μόσχα.

Σήμερα, οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων της Βρετανίας και της Γαλλίας, έχοντας πρόσφατες διαβουλεύσεις με τους ομολόγους τους από τον συνασπισμό, ενημερώνουν τους πολιτικούς ηγέτες, όπως προκύπτει από σχετικό υπόμνημα που διέρρευσε στο Reuters.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανέφερε ότι αναμένει απόλυτη σαφήνεια για τις προοπτικές και το εύρος των εγγυήσεων που θα μπορούσαν να προσφερθούν σύντομα. Σε δηλώσεις του υπογράμμισε: «Μπορούμε να προχωρήσουμε μαζί με τους Αμερικανούς, για να δούμε τι θέλουν να προσφέρουν αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε εγγυήσεις ασφαλείας».

Το Μέτωπο της Ρωσίας και οι Δυσκολίες της Ειρήνης

Από την πλευρά της Ρωσίας, ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπογράμμισε ότι ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία είναι εφικτός μέσω διαπραγματεύσεων, «αν επικρατήσει η κοινή λογική», αν και διαμήνυσε πως παραμένει διατεθειμένος να τερματίσει τη σύγκρουση δια της βίας αν αυτό καταστεί αναγκαίο.

Δυτικοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι το πιο ουσιώδες στοιχείο των προτεινόμενων εγγυήσεων θα είναι η συνεχιζόμενη ισχυρή στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία. Επιπλέον, εξετάζεται η σύσταση διεθνούς δύναμης, στόχος της οποίας είναι να ενισχύσει την ασφάλεια τόσο εντός της Ουκρανίας όσο και σε γειτονικές χώρες.

Αν και δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιες χώρες είναι διατεθειμένες να συμμετάσχουν σε μια τέτοια δύναμη, είναι σαφές από ευρωπαϊκής πλευράς πως η υλοποίηση του σχεδίου αυτού εξαρτάται από την ενεργό συμμετοχή και υποστήριξη των ΗΠΑ. Παρά τις γενικές διαβεβαιώσεις του Τραμπ, η Ουάσιγκτον δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τις συγκεκριμένες προθέσεις της.

Σημαντικές διαβουλεύσεις διεξάγονται στο Παρίσι με την παρουσία του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, ενώ ορισμένοι ηγέτες αναμένεται να έχουν άμεση επικοινωνία με τον Τραμπ, μετά το πέρας της συνόδου.

Τα Διλήμματα της Ουκρανίας και Το Αβέβαιο Μέλλον της Ειρήνης

Ο Τζον Φόρμαν, πρώην στρατιωτικός ακόλουθος της Βρετανίας σε Κίεβο και Μόσχα, τονίζει τη σημασία του να κατανοήσουν οι ηγέτες—ιδιαίτερα ο Ζελένσκι—το πραγματικό περιεχόμενο των προσφερόμενων εγγυήσεων ασφαλείας, προτού το Κίεβο προβεί σε οποιεσδήποτε απευθείας συνομιλίες με τη Μόσχα. Όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά, «η ειρήνη θα απαιτήσει μια ισχυρή Ουκρανία και ουκρανικό στρατό, με μακροπρόθεσμη ευρωπαϊκή υποστήριξη. Η Ουκρανία δύσκολα μπορεί να βασίζεται στο ότι οι σύμμαχοί της θα επέμβουν άμεσα ή θα τιμωρήσουν τη Ρωσία σε νέα επίθεση».

Κατά τον Φόρμαν, «όλες αυτές οι διεργασίες συνιστούν προπαρασκευαστικές ενέργειες για μια ειρήνη που προς το παρόν φαντάζει μακρινή και απρόσιτη, λόγω της ασυνέπειας στη διπλωματία Τραμπ και της απουσίας ουσιαστικών διαπραγματεύσεων».