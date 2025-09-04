«Εικοσιέξι χώρες είναι πρόθυμες να αναπτύξουν δύναμη στο έδαφος, στον αέρα ή στη θάλασσα», στο πλαίσιο μιας εκεχειρίας ή ειρηνευτικής συμφωνίας, τονίζει η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε δήλωση που εξέδωσε λίγο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου της «Συμμαχίας των Προθύμων», στην οποία συμμετείχε από το Παρίσι.

Σε αυτές τις « δυνάμεις διασφάλισης», θα περιλαμβάνεται και η υποστήριξη των ΗΠΑ, σύμφωνα με την Πρόεδρο της Επιτροπής.

Πέρα από τις «δυνάμεις διασφάλισης», η Φον ντερ Λάιεν επισημαίνει ότι «η πρώτη και ισχυρότερη γραμμή εγγυήσεων ασφαλείας είναι οι ισχυρές ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χωρίς περιορισμούς». Αυτό σημαίνει «μόνιμες ένοπλες δυνάμεις που είναι ισχυρές, καλά εξοπλισμένες και σύγχρονες», εξηγεί στη δήλωσή της και τονίζει: «Πρέπει να μετατρέψουμε την Ουκρανία σε ένα ατσάλινο σκαντζόχοιρο, άπεπτο για τους τωρινούς και μελλοντικούς επιτιθέμενους». Παράλληλα, προσθέτει ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να εκπαιδεύει Ουκρανούς στρατιώτες, σχεδόν 90.000 έχουν ήδη εκπαιδευτεί

Για την Πρόεδρο της Επιτροπής, «εγγύηση ασφαλείας» αποτελεί και η «ισχυρή και αξιόπιστη ευρωπαϊκή αμυντική στάση». «Χρειαζόμαστε αύξηση των αμυντικών επενδύσεων», τονίζει, υπενθυμίζοντας ότι στο «SAFE», το ευρωπαϊκό αμυντικό ταμείο ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ, συμμετέχουν 19 κράτη μέλη, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν θα επενδύσουν μόνο στις δικές τους βιομηχανικές βάσεις στον τομέα της άμυνας, αλλά και στις βάσεις της Ουκρανίας.

The Coalition of the Willing is creating the conditions of a lasting peace in Ukraine. The first security guarantees are strong Ukrainian armed forces. Second, reassurance forces with US support Third, a robust European defence posture. We want peace for Ukraine ↓ pic.twitter.com/D9q1moTb4e — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 4, 2025

Καταλήγοντας, η Πρόεδρος της Επιτροπής, τονίζει ότι «οι κυρώσεις» είναι ένα ισχυρό μέσο πίεσης προς τη Ρωσία για να εγκαταλείψει το πεδίο της μάχης και «να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε από την πλευρά του ότι οι ΗΠΑ ήταν «πολύ ξεκάθαρες» για την «προθυμία τους να συμμετάσχουν στις εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία, ύστερα από μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Κιέβου και Ρωσίας, προσθέτοντας ότι οι σχετικές εργασίες σχεδιασμού αναμένεται να οριστικοποιηθούν με την Ουάσινγκτον.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία», τόνισε ο Μακρόν μετά τη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων», κυρίως ευρωπαϊκών χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, και έπειτα από τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Έχει ειπωθεί, μεταξύ άλλων δημόσια από τον Πρόεδρο Τραμπ, και έχει επαναληφθεί από τον υπουργό Εξωτερικών (Μάρκο Ρούμπιο) (…) τώρα είναι οι εργασίες σχεδιασμού που θα οριστικοποιηθούν με τις ΗΠΑ», συμπλήρωσε.

Παράλληλα ο Μακρόν τόνισε πως 26 χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές, «δεσμεύτηκαν» να συμμετάσχουν στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στο πλαίσιο μελλοντικής ρωσο-ουκρανικής εκεχειρίας. «Αυτή η δύναμη δεν έχει καμία πρόθεση ή στόχο να διεξάγει πόλεμο εναντίον της Ρωσίας», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος στον Τύπο.

Μετά από τηλεδιάσκεψη με τον Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε ότι η «αμερικανική υποστήριξη» για αυτές τις «εγγυήσεις ασφαλείας» για το Κίεβο θα οριστικοποιηθεί «τις επόμενες ημέρες». Ο Μακρόν δήλωσε επίσης ότι Ευρωπαίοι θα επιβάλουν νέες κυρώσεις «σε συνεργασία με τις ΗΠΑ» αν η Μόσχα συνεχίσει να αρνείται την ειρήνη.

Τραμπ προς «Συμμαχία των Προθύμων»: Σταματήστε τις αγορές ρωσικού πετρελαίου

Σε τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων», που συγκάλεσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να διακόψουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου και να εντείνουν την οικονομική πίεση προς την Κίνα.

Σύμφωνα με το Reuters, o Τραμπ τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να χρηματοδοτεί εμμέσως τη ρωσική πολεμική προσπάθεια μέσω της αγοράς ενεργειακών προϊόντων από τη Μόσχα. Όπως ανέφερε, η Ρωσία έχει αποκομίσει περίπου 1,1 δισ. ευρώ από τις πωλήσεις καυσίμων στην Ε.Ε. μέσα σε έναν χρόνο.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος προέτρεψε τους Ευρωπαίους ηγέτες να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στην Κίνα, κατηγορώντας το Πεκίνο για οικονομική στήριξη της Ρωσίας στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Μερτς δήλωσε ότι «όλοι έκαναν λάθος σχετικά με τον Πούτιν»

O καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, σε συνέντευξή του στο γαλλικό περιοδικό Paris Match δήλωσε ότι «όλοι έκαναν λάθος σχετικά με τον Πούτιν», ομολογώντας ότι ο ίδιος ήταν πάντα σκεπτικός, αλλά θα έπρεπε να είχε αντιληφθεί πιο γρήγορα το μέγεθος της απειλής, και αυτό πολύ πριν από το 2022 και την επίθεσή του κατά της Ουκρανίας. «Θα έπρεπε να είχαμε αντιληφθεί το μέγεθος της απειλής το 2014, όταν εισέβαλε στην Κριμαία, και ίσως ήδη από το 2008, όταν επιτέθηκε στη Γεωργία», ανέφερε ο γερμανός καγκελάριος.

Ωστόσο, εξέφρασε την ελπίδα «να ξαναζήσουμε, κάποια μέρα, καλές σχέσεις γειτονίας με τους Ρώσους» προσθέτοντας, όμως, ότι «δυστυχώς, είμαστε πολύ μακριά από αυτό, λόγω του ότι είμαστε αντιμέτωποι με το καθεστώς Πούτιν, ενός “κλεπτοκρατικού συστήματος” που πλησίασε την απολυταρχία με την πάροδο των ετών».

«Ας υπενθυμίσουμε το ιστορικό μέγεθος αυτού που συμβαίνει: επιτιθέμενος στην Ουκρανία, ο Πούτιν επιτέθηκε στη δεύτερη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα της ευρωπαϊκής ηπείρου», τόνισε ο ίδιος.

Σε ερώτημα για το αν θα ξαναμιλήσει με τη Μόσχα, ο Μερτς δήλωσε ότι αν αυτό μπορεί να αποβεί χρήσιμο σε κάτι, θα το κάνει, αν και οι προηγούμενες εμπειρίες έδειξαν ότι δεν χρησίμευσε. «Ο στόχος είναι να επιστρέψουμε σε μια τάξη και έναν αμοιβαίο σεβασμό! Την εποχή της γερμανικής ενοποίησης, τα πράγματα δεν ήταν εύκολα – παρ’ όλα αυτά συνεργαστήκαμε με τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Αυτή είναι η ισορροπία που γνωρίσαμε μετά την πτώση της ΕΣΣΔ, το 1991, και μέχρι το 2022. Ο Πούτιν δεν σέβεται πλέον αυτήν την ισορροπία. Ελπίζουμε να την ξαναβρούμε», σημείωσε σχετικά.

Η Ρώμη επαναλαμβάνει ότι δεν θα στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία

Η Ρώμη επανέλαβε ότι δεν θα αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία, μετά τη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων», κυρίως ευρωπαϊκών χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, που εστιάστηκε στις εγγυήσεις ασφάλειας αυτής της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου αυτής, στην οποία συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι τόνισε «την μη διαθεσιμότητα της Ιταλίας να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία», σύμφωνα με ανακοίνωση,

Προστίθεται ότι η Ρώμη θα μπορούσε «να υποστηρίξει μια πιθανή κατάπαυση του πυρός μέσω πρωτοβουλιών παρακολούθησης και εκπαίδευσης εκτός των συνόρων της Ουκρανίας».