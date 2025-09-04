Έλληνες και Ισπανοί σήμερα το μεσημέρι (4/9) θα δουν παρέα τον αγώνα της Βοσνίας με τη Γεωργία περιμένοντας τη μεταξύ τους συνάντηση αργότερα το βράδυ και αμφότεροι θα είναι λογικά με τη Γεωργία. Διότι πολύ απλά εάν νικήσουν οι Βόσνιοι η Εθνική μας ομάδα με ήττα από την Ισπανία θα τερματίσει 4η στον όμιλο, ενώ ακόμα χειρότερα θα είναι τα πράγματα για τους Ίβηρες καθώς εάν χάσουν θα μείνουν εκτός συνέχειας του Ευρωμπάσκετ!

Το καλό για μας, είναι ότι ανεξαρτήτου όλων των αποτελεσμάτων έχουμε ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στους 16 (όπως και η Ιταλία) είτε από την πρώτη θέση είτε από την 2η , 3η ή την 4η.

Άρα αποφεύγουμε το δράμα του… Ρότερνταμ, στο αξέχαστο προολυμπιακό τουρνουά του 1988 όπου η Εθνική μας πήγε ως πρωταθλήτρια Ευρώπης για να πάρει την πρώτη πρόκριση στην ιστορία της σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Τότε εκείνο το ευρωπαϊκό προολυμπιακό ήταν σαν Ευρωμπάσκετ, με 18 ομάδες από τη Γηραιά Ηπειρο να διεκδικούν τα τρία…μετάλλια που έστελναν τους κατόχους τους στη Σεούλ.

Σε σχέση με το Ευρωμπάσκετ του 1987, είχαμε τέσσερις αλλαγές στο ρόστερ. Εκτός ήταν οι Σταυρόπουλος, Ρωμανίδης, Καρατζάς και Λινάρδος και μέσα ήταν οι Στεργάκος, Παπαδόπουλος, Μακαράς και Μπακατσιάς.

Στον τρίτο όμιλο, στην πρώτη φάση στο Ντεν Μπός αντιμετωπίσαμε κατα σειρά το Ισραήλ, τη Νορβηγία του Brynn που επικρατήσαμε άνετα επί του Ισραήλ (85-70) και της Νορβηγίας (100-81) ενώ ηττηθήκαμε από τη Γιουγκοσλαβία με 103-87 και μεταφέραμε αυτή την ήττα στην τελική φάση όπου προκρίνονταν οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε έναν από τους τέσσερις ομίλους.

Στην τελική φάση χάσαμε δύσκολα από τη Σοβιετική Ενωση (82-77), επικρατήσαμε άνετα επί της Γαλλίας (89-79) και Μεγάλης Βρετανίας (100-81) αλλά στο ματς με την Ισπανία χάσαμε 91-84. Οι Ισπανοί είχαν χάσει ένα πόντο από τους Ιταλούς και έτσι ο αγώνας Ελλάδας-Ιταλίας θα καθόριζε την τρίτη ομάδα πίσω από Σοβιετική Ένωση και Γιουγκοσλαβία που θα ταξίδευε στη Νότια Κορέα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τελικά η Εθνική μας επικράτησε 91-88 των Ιταλών με τους Ισπανούς να πανηγυρίζουν στην εξέδρα μαζί με τους Έλληνες φιλάθλους αφού στην

τριπλή ισοβαθμία οι Ίβηρε έβγαιναν 3οι, οι Ιταλοί 4οι και εμείς 5οι (κλείσαμε με νίκη επί της Δυτικής Γερμανίας 94-87)

Άρα οι ισοβαθμίες «καίνε» μόνο την Ισπανία για την πρόκριση (εάν χάσει από εμάς και νικήσει η Βοσνία τη Γεωργία) ενώ εμάς θα μας φέρουν απλά άλλο αντίπαλο στους «16» αλλά για παράδειγμα αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση του ομίλου στο Κατοβίτσε που διασταυρωνόμαστε είναι το Ισραήλ ! Ενώ στην 4η θέση η Σλοβενία που παίζει όμως με το Ισραήλ την τελευταία αγωνιστική. Ενώ 2η είναι η Πολωνία και 3η η Γαλλία (η σειρά θα αλλάξει εάν ισοβαθμήσουν στην κορυφή μόνο οι Γάλλοι με τους Πολωνούς με τους τρικολόρ εκεί να έχουν προβάδισμα).

«Αυτά τα σενάρια για την κατάταξη και τον αντίπαλο είναι για σας τους δημοσιογράφους δεν είναι για εμάς, δεν υπάρχουν σενάρια για εμάς. Ούτε για μένα, ούτε για την ομάδα και το λέω με κάθε ειλικρίνεια μας ενδιέφερε μόνο η πρόκριση και όχι ποιος θα είναι ο αντίπαλος. Αν είμαστε καλά και μας αξίζει να προχωρήσουμε, θα προχωρήσουμε. Κάθε ήττα στον πρώτο γύρο που δεν είναι επώδυνη και δεν στοιχίζει την πρόκριση, μπορεί να μας βοηθήσει στη συνέχεια. Το πιο σημαντικό να κάνουμε την ανατροπή όταν θα έρθει η ώρα και όχι στον πρώτο γύρο» είπε με ειλικρίνεια στις δηλώσεις του στη δημόσια τηλεόραση ο Βασίλης Σπανούλης και πραγματικά η Ελλάδα δεν έχει ως πρωτεύοντα στόχο να…διαλέξει αντίπαλο.

Αν και πριν το τζάμπολ με την Ισπανία πιθανόν να γνωρίζει την πρώτη ομάδα που θα βρει στη Ρίγα εφόσον νικήσει τους Ιβηρες και βγει πρώτη και η λογική λέει ότι θα είναι η ηττημένη του αγώνα Ισραήλ-Σλοβενίας.