Το χαλαρό κλίμα στο Ζάππειο για τον εορτασμό της 3ης Σεπτέμβρη, αντικατοπτριζόταν στα χαμόγελα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ που έδωσαν το παρών -αγκαλιές και πηγαδάκια που μπορεί μεν να επισήμαιναν τις δυσκολίες που έρχονται το φθινόπωρο, όμως με την αισιοδοξία που φέρνει κάθε χρόνο επέτειος της ίδρυσης κόμματος -από όσα ειπώθηκαν στα πηγαδάκια, η επάνοδος του Αλέξη Τσίπρα είναι εμφανές ότι τους απασχολεί, ωστόσο υπάρχουν αρκετοί που εκτιμούν πως το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού δεν θα καταφέρει να πείσει το δικό τους ακροατήριο -και αυτό στην πράξη σημαίνει πως δεν θα φέρει βαρύ πλήγμα στο ποσοστό του ΠΑΣΟΚ.

Κι αν αυτή η στάση μοιάζει υπερβολικά αισιόδοξη, στην Χαριλάου Τρικούπη διαπίστωσαν πως από την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη, πέραν από τον Γιώργο Παπανδρέου που απουσίαζε στην Κίνα, δεν έλειψε σχεδόν κανείς: ο μοναδικός εν ζωή πρώην πρόεδρος Ευάγγελος Βενιζέλος καθόταν χαμογελαστός πλάι στην Αννα Διαμαντοπούλου, ενώ στην πρώτη σειρά μπορούσε κανείς να διακρίνει τις χειραψίες του Νίκου Ανδρουλάκη με ιδρυτικά στελέχη όπως ο Κώστας Λαλιώτης, με τους πρώην υπουργούς Τάσο Γιαννίτση και Σταύρο Μπένο, με τους ευρωβουλευτές Γιάννη Μανιάτη και Νίκο Παπανδρέου, με τον Χάρη Δούκα, αλλά και μια σειρά αυτοδιοικητικών, όπως οι περιφερειάρχες Κρήτης και Θεσσαλίας, Σταύρος Αρναουτάκης και Δημήτρης Κουρέτας. Πριν την ομιλία του Ανδρουλάκη προβλήθηκε βίντεο στην μνήμη και την πολιτική παρακαταθήκη του Κώστα Σημίτη, που πριν από έναν χρόνο προειδοποιούσε πως «οι ευκαιρίες δεν είναι άπειρες», ενώ το παρών έδωσαν και τα δύο μικρότερα παιδιά της Φώφης Γεννηματά, Κατερίνα Γιώργος.

Μακριά από το Ζάππειο, ωστόσο, και στην σκιά αυτού κλίματος, ωστόσο, ο Παύλος Γερουλάνος και ο Χάρης Δούκας αντάλλαξαν χθες δημόσια καρφιά. Η φράση του Γερουλάνου στο Mega πως η πορεία του δημάρχου Αθηναίων «έχει καθυστερήσει επειδή κατέβηκε στις εσωκομματικές εκλογές», αν και τελευταία αναπτύσσει «μεγάλη ταχυτητα» έφερε την απάντηση του Χάρη Δούκα αργά το βράδυ, στην διάρκεια συνέντευξής του: «Καλός ή κακός δήμαρχος, θα με αξιολογήσουν οι πολίτες. Αυτό που ξέρω είναι ότι δίνω τον καλύτερό μου εαυτό», σχολίασε. «Όμως με εκπλήσσει πολύ και με στενοχωρεί, 3 του Σεπτέμβρη, ημέρα ενότητας, ημέρα μνήμης και τιμής, όπου το πρωτεύον είναι να δείξουμε ότι είμαστε μία γροθιά (…) να υπάρχουν αυτές οι διατυπώσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει το αμέσως επόμενο διάστημα ο κ. Γερουλάνος, που είναι και βουλευτής Α’ Αθήνας (…) να είναι δίπλα μου στις πολύ μεγάλες μάχες που έχουμε μπροστά μας», τόνισε. «Να δημιουργήσουμε συνθήκες αλλαγής και ανατροπής -όχι εσωστρέφεια και όχι φίλια πυρά».