Σαν σήμερα στις 3 Σεπτεμβρίου του 1974 ιδρύθηκε το ΠΑΣΟΚ από τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Μία μέρα μετά το πρωτοσέλιδο «των ΝΕΩΝ» φέρει την εξής επικεφαλίδα: «Ιδρύθηκε το Παν. Σοσιαλιστικό Κίνημα – ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Κάθαρση να γίνει πριν τις εκλογές».

«Ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου εξήγγειλε χτες την ίδρυση της νέας πολιτικής παράταξης, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κόμματος και παίρνει ήδη μέρος στις έντονες πολιτικές διαδικασίες που άρχισαν με την προσφυγή στις εκλογές το προσεχές τρίμηνο», αναγράφεται στα «ΝΕΑ».

Στις πρώτες εκλογές του 1974, λίγο μετά τη Μεταπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ κατέβηκε για πρώτη φορά αυτόνομα και συγκέντρωσε 13,6% των ψήφων, καταλαμβάνοντας 12 έδρες στη Βουλή. Ήταν ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα για ένα κόμμα που είχε μόλις ιδρυθεί.

Ως προς αυτήν την ήττα όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ αλλά γενικά των δημοκρατικών δυνάμεων «TA NEA» της εποχής έδωσαν την εξής εξήγηση:

«Το βασικό ερώτημα παραμένει: Πώς συνέβη να χαθούν για τη δημοκρατική παράταξη οι ψήφοι του 1964 (δηλαδή το 53% του ελληνικού λαού);[…] Οι προοδευτικές δυνάμεις πληρώνουν το τίμημα του διχασμού και των βίαιων επιθέσεων».

Η άνοδος στην εξουσία ήρθε λίγα χρόνια αργότερα: στις εκλογές του 1981, το ΠΑΣΟΚ κατήγαγε μια σαρωτική νίκη με 48% και 172 έδρες, σχηματίζοντας για πρώτη φορά αυτοδύναμη κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου.

«ΤΑ ΝΕΑ» περιγράφουν:

Πανηγύριζε όλη τη νύχτα η Αθήνα και όλη η Ελλάδα

Ο Άντρας δάκρυσε…

Καστρί: Στο στρατηγείο της Δημοκρατίας, οι εκλογές τέλειωσαν πριν αρχίσουν. Με το πρώτο αποτέλεσμα που έφτασε από το χωριό της Κοζάνης, ανέτειλε η μεγάλη νίκη του ΠΑΣΟΚ, που σήμαινε και τη συντέλεια της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Ανδρέας στο γραφείο του, ανάμεσα στους έμπιστους επιτελείς και φίλους δεν μπορούσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του.

Από τα γεμάτα σιωπή μάτια του μόλις κύλησε ένα και μόνο δάκρυ. Αυτό ήταν.

Ολόκληρο το Καστρί τρικύμιζε από τις ιαχές ενός αυξανόμενου πλήθους».