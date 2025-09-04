Μία ακόμη ανάρτηση από τον Αλέξη Τσίπρα μία ημέρα πριν μιλήσει σε εκδήλωση του Economist στη Θεσσαλονίκη. Ο πρώην Πρωθυπουργός θύμισε και πάλι απόσπασμα από την ομιλία του στις 10 Ιουνίου.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

Στην πατρίδα μας δοκιμάζονται σήμερα και η δημοκρατία και η δικαιοσύνη.

Γιατί με τις ορατές πολιτικές της και τις «αόρατες» πρακτικές της, η κυβέρνηση χτίζει μια κοινωνία που εύλογα, και με βάση επίσημα στοιχεία και μετρήσεις, μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει ως «κοινωνία των χασμάτων».

Από την Ομιλία στη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη, 10/06/2025