Για τον «νέο πατριωτισμό» που έχουμε ανάγκη κάνει λόγο ο Αλέξης Τσίπρας, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο πρώην πρωθυπουργός επισημαίνει πως «χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό. Με χαρακτηριστικά που θα δίνουν απάντηση στις προκλήσεις και τους κινδύνους της εποχής μας».

«Ένας νέος πατριωτισμός, απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία, ώστε, από τη μια να είναι η πατρίδα μας, από την άλλη τα πλούτη τους», τονίζει χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας, σημειώνοντας πως «αυτή είναι η σύγχρονη διαχωριστική γραμμή απέναντι σε πολιτικές και πρακτικές που οξύνουν τις ανισότητες και το άδικο».

Η ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού αποτελεί απόσμασμα της ομιλίας του στη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη (10/06/2025).

Συνεχή τα «χτυπήματα» Τσίπρα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

Να σημειωθεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας, τις τελευταίες ημέρες, με σχεδόν καθημερινές αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, βάζοντας στο επίκεντρο τα ζητήματα της διαφθοράς, του κράτους δικαίου, της δικαιοσύνης και του κοινωνικού κράτους.

Με τη σημερινή του ανάρτηση, άλλωστε, μίλησε για την ανάγκη ενός νέου πατριωτισμού, «απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία».

Ο πρώην πρωθυπουργός συνεχίζει τις παρεμβάσεις του πριν από την ομιλία του στο συνέδριο του Economist την Παρασκευή, στην Θεσσαλονίκη, χρησιμοποιώντας αποσπάσματα από την ομιλία του στη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη, που έγινε τον Ιούνιο, καταγράφοντας τι πρέπει να αλλάξει στη χώρα αλλά και αποδομώντας τις πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.