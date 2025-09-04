Μεγάλη φυτεία κάνναβης με περισσότερα από 2.000 δενδρύλλια εντοπίστηκε από τις αστυνομικές αρχές σε δυσπρόσιτη δασική περιοχή του δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, στην Κορινθία. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπευθύνων καλλιεργητών παραμένουν σε εξέλιξη, με τις αρχές να αξιοποιούν όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από συστηματική διερεύνηση και αξιολόγηση πληροφοριών από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Κορίνθου, οργανώθηκε συντονισμένη επιχείρηση στην περιοχή. *Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο, εκχερσωμένο χώρο*, εντοπίστηκαν συνολικά 2.012 δενδρύλλια κάνναβης, με ύψος που έφθανε έως και τα 2,5 μέτρα. Όλα τα δενδρύλλια εκριζώθηκαν επί τόπου και κατασχέθηκαν.

Κατασχέσεις και Εξοπλισμός

Επιπρόσθετα, στον χώρο της μεγάλης φυτείας, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν καλλιεργητικό εξοπλισμό, καθώς και σκηνές που είχαν στηθεί για τη διαμονή των δραστών στον χώρο. *Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών συνεχίζονται, με τις αρμόδιες αρχές να ερευνούν το ενδεχόμενο ύπαρξης οργανωμένου κυκλώματος πίσω από τη φυτεία.*