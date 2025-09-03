Το Ισραήλ εκτόξευσε την Τρίτη πύραυλο που θα θέσει σε τροχιά στρατιωτικό δορυφόρο που κατασκεύασε η κρατική IAI (Israel Aerospace Industries). Ο πύραυλος εκτοξεύτηκε από την αεροπορική βάση του Παλμαχίμ στο κεντρικό Ισραήλ, όπως μετέδωσαν οι Times of Israel.

The Israeli Ministry of Defense, in coordination with the Israel Defense Force (IDF), Israel Space Agency (ISA) and Israel Aerospace Industries (IAI), has announced the successful launch tonight of the “Ofek 19” Surveillance Satellite from Palmachim Airbase and Spaceport in… pic.twitter.com/bqzBViYA6R — OSINTdefender (@sentdefender) September 2, 2025

O δορυφόρος Ofek-19 είναι εξοπλισμένος με προηγμένα τεχνολογικά συστήματα απεικόνισης τύπου SAR που επιτρέπουν την παρακολούθηση με εξαιρετική ακρίβεια. «Μόλις τεθεί σε τροχιά, ο δορυφόρος θα υποβληθεί σε μια σειρά από προγραμματισμένες δοκιμές για να αξιολογηθεί η απόδοσή του», αναφέρει το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του.

The IDF and the Israel Aerospace Industries recently launched the Ofek 19 satellite into space. pic.twitter.com/P0wN6f0Ck0 — Clash Report (@clashreport) September 2, 2025

Το Ισραήλ στέλνει στο διάστημα δορυφόρους της σειράς «Ofek» (σ.σ. «Ορίζοντας» στα εβραϊκά) από το 1988. Ο πιο πρόσφατος ήταν ο Ofek-13 που είχε τεθεί τροχιά τον Μάρτιο του 2023.